Die Anspannung war greifbar, als am Donnerstagabend die diesjährigen Gewinner der Boutiquen Awards verkündet wurden. Rund 250 Gäste waren zu der Galaveranstaltung im Festsaal des historischen Frankfurter Jügelhauses angereist.

Ausgelobt wurde der Preis für pfiffige Strategien kleinerer, konzernunabhängiger Investmenthäuser bereits zum vierten Mal in Folge – von der Mediengruppe Mein Geld und den Beratungsunternehmen Pro Boutiquenfonds und Aecon Fondsmarketing, die auch die Veranstaltung gemeinsam ausrichten.

In der siebenköpfige Jury sitzen neben Vertretern der veranstaltenden Unternehmen auch Mitarbeiter von Refinitiv Lipper, Deka Vermögensmanagement, HQ Trust und dem auf Nachhaltigkeit spezialisierten Verein First (Eigenschreibweise: F.I.R.S.T.).

Awards wurden in elf Kategorien verliehen. @Iris Bülow

„Vielfalt der Fondsbranche fördern“

„Die Awards sind speziell auf Investmentfonds kleiner, unabhängiger Asset Manager zugeschnitten", heißt es von den Veranstaltern. Die Preisträger sollten „nicht nur durch ihre außergewöhnliche Wertentwicklung, sondern auch durch ihre kreativen und benchmarkunabhängigen Strategien glänzen“. Man wolle speziell die Leistungen von Fondsboutiquen ins Rampenlicht rücken, um so deren Bedeutung für die Fondsbranche zu unterstreichen. Nicht zuletzt förderten diese die Vielfalt im Wettbewerb.

Preise gab es in elf Kategorien, wobei insgesamt sieben Fonds, drei Boutiquen und eine Einzelperson („Fondsboutiquen-Persönlichkeit“ des Jahres) einen Preis mitnehmen konnten. Sie waren als Gewinner aus einer Shortlist von jeweils vier bis maximal sechs Fonds beziehungsweise Fondsboutiquen ausgewählt worden.

Nicht in jeder Kategorie werde auch jedes Jahr ein Fonds prämiert, verriet Michael Gillessen von Pro Boutiquenfonds im Laufe des Abends. So habe man im Gegensatz zum vergangenen Jahr diesmal auch eine Kategorie „Top Innovation“ für ungewöhnliche, neuartige Strategien eingerichtet.

Diese sieben Fonds erhielten 2024 einen Preis:

Kategorie Aktien: Myra US Equity Funds (Alps Family Office)

Myra US Equity Funds (Alps Family Office) Kategorie Renten: Nordix European Consumer Credit Fonds (Nordix AG)

Nordix European Consumer Credit Fonds (Nordix AG) Kategorie Multi Asset defensiv: PSV Konservativ ESG (PSV Fondsberatung GmbH)

PSV Konservativ ESG (PSV Fondsberatung GmbH) Kategorie Multi Asset ausgewogen: Oberbanscheidt Global Flexibel UI (Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH)

Oberbanscheidt Global Flexibel UI (Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH) Kategorie Multi Asset offensiv: GAP Portfolio UI (GAP Vermögensverwaltung GmbH)

GAP Portfolio UI (GAP Vermögensverwaltung GmbH) Kategorie Liquid Alternatives: Athena UI (Leanval Asset Management AG)

Athena UI (Leanval Asset Management AG) Kategorie Top Innovation: Nexdos US Buyout Style (Nexdos GmbH)





1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Einer der begehrten Preise ging an die Fondsboutique von Maximilian Köhn (l.) und René Kerkhoff (r.) @ Iris Bülow

Diese drei Gesellschaften wurden ausgezeichnet:

Kategorie Best Newcomer: Köhn & Kerkhoff GmbH

Kategorie Anlegerkommunikation: Wagner & Florack AG

Kategorie Nachhaltigkeit: Avesco Sustainable Finance AG





Als Einzelperson wurde gekürt:

Erstmals kürten die Juroren auch eine „Fondsboutiquen-Persönlichkeit“ des Jahres. Die Auszeichnung ging an den Gründer des Kölner Dachfonds-Hauses Sauren, Eckhard Sauren. Er erhalte sie für seine langjährigen Verdienste bei der Suche nach Fondstalenten, begründeten die Veranstalter ihre Wahl. An Saurens Stelle nahm Co-Vorstand Ansgar Schraud den Preis entgegen. Sauren selbst dankte den Juroren in einer Videobotschaft.

Die komplette Liste inklusive aller Kandidaten der Shortlists in allen Kategorien gibt es hier >>

Im Anschluss an die Verleihung luden die Gastgeber vor Ort zur Abendveranstaltung mit Buffet und Networking ein. Eigens für den Abend stand ein speziell abgefülltes „Gala-Bier“, gebraut im schleswig-holsteinischen Wacken, für die Gäste bereit.

Für die Preisverleihung des kommenden Jahres steht bereits ein Termin fest: Die Boutiquen Awards 2025 sollen am 9. Oktober 2025 vergeben werden.