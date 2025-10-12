Über 200 Gäste, Auszeichnungen in elf Kategorien, dramatische Inszenierung: Wir zeigen die besten Bilder der Boutiquen Awards im neobarocken Ambiente Frankfurts.

Im neobarocken Saal des Frankfurter Jügelhauses fand am 9. Oktober zum fünften Mal die Verleihung der Boutiquen Awards statt. Über 200 Gäste waren zugegen, als die Veranstalter elf Auszeichnungen für Fondsstrategien, ganze Fondsboutiquen sowie eine „Boutiquenpersönlichkeit des Jahres“ überreichten. Statt der üblichen Trophäen – die noch per Post unterwegs waren – gab es diesmal für die Sieger Champagner.

Isabelle Hägewald von der Mein Geld Medien Gruppe – neben Aecon Fondsmarketing und Pro Boutiquenfonds einem der drei Veranstalter – betonte den praktischen Nutzen der Auszeichnung: „Fonds, die hier ausgezeichnet wurden, konnten danach häufig mehr Mittelzuflüsse verzeichnen.“ Über den Charakter der Jurysitzungen, an denen sie selbst als Mitglied teilhatte, sagte sie: „Es fühlt sich manchmal an wie eine Therapiesitzung in der Finanzbranche.“

Einen nachdenklichen Akzent setzte Anja Schlick von der Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe mit einem eindringlichen Appell zur Nachfolgeplanung: „Fondsboutiquen verwalten circa 400 Milliarden Euro, von denen in den nächsten Jahren über 200 Milliarden zur Disposition stehen werden.“ Die versammelten Vertreter aus Fondsboutiquen ermunterte sie: „Planen Sie nicht nur Ihre Portfolios, planen Sie vor allem Ihre Zukunft.“ Mit Blick auf die Konkurrenz für die konzernunabhängigen Häuser durch Banken meint Schlick: „Bitte überlassen Sie das Feld nicht den großen internationalen Anbietern.“

Eindrücke des Abends und Bilder der siegreichen Gesellschaften finden Sie in der Bilderstrecke.