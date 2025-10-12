Die Boutiquen Awards 2025 in Bildern
Im neobarocken Saal des Frankfurter Jügelhauses fand am 9. Oktober zum fünften Mal die Verleihung der Boutiquen Awards statt. Über 200 Gäste waren zugegen, als die Veranstalter elf Auszeichnungen für Fondsstrategien, ganze Fondsboutiquen sowie eine „Boutiquenpersönlichkeit des Jahres“ überreichten. Statt der üblichen Trophäen – die noch per Post unterwegs waren – gab es diesmal für die Sieger Champagner.
Isabelle Hägewald von der Mein Geld Medien Gruppe – neben Aecon Fondsmarketing und Pro Boutiquenfonds einem der drei Veranstalter – betonte den praktischen Nutzen der Auszeichnung: „Fonds, die hier ausgezeichnet wurden, konnten danach häufig mehr Mittelzuflüsse verzeichnen.“ Über den Charakter der Jurysitzungen, an denen sie selbst als Mitglied teilhatte, sagte sie: „Es fühlt sich manchmal an wie eine Therapiesitzung in der Finanzbranche.“
Einen nachdenklichen Akzent setzte Anja Schlick von der Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe mit einem eindringlichen Appell zur Nachfolgeplanung: „Fondsboutiquen verwalten circa 400 Milliarden Euro, von denen in den nächsten Jahren über 200 Milliarden zur Disposition stehen werden.“ Die versammelten Vertreter aus Fondsboutiquen ermunterte sie: „Planen Sie nicht nur Ihre Portfolios, planen Sie vor allem Ihre Zukunft.“ Mit Blick auf die Konkurrenz für die konzernunabhängigen Häuser durch Banken meint Schlick: „Bitte überlassen Sie das Feld nicht den großen internationalen Anbietern.“
Eindrücke des Abends und Bilder der siegreichen Gesellschaften finden Sie in der Bilderstrecke.
Das Frankfurter Jügelhaus, das der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung gehört, bot 2025 den Rahmen für die Pro Boutiquen Awards.
Die Veranstaltung fand zum fünften Mal in Folge statt – und zum zweiten Mal in dem eleganten Festsaal in der Frankfurter Mertonstraße.
Dreamteam der Gastgeber: Michael Gillessen, Frank Eichelmann, Sven Hoppenhöft (v. l.) von Pro Boutiquenfonds
Co-Gastgeberin Isabelle Hägewald (Mein Geld Medien) im Gespräch
Zur Begrüßung gibt es Häppchen.
Sie haben die Sieger der Awards ausgewählt: In der Jury der Boutiquen Awards sitzen neben den Jürgen Dumschat für Aecon, Michael Gillessen für Pro Boutiquenfonds und Isabelle Hägewald für Mein Geld Medien außerdem Detlef Glow (Lipper/Refinitiv), Roland Kölsch (First/(FNG-Siegel) und Christian Subbe (HQ Trust). Sascha Hinkel (Deka Vermögensmanagement) kann an dem Abend nicht dabeisein.
Erhält eine Auszeichnung in der Kategorie „Aktien“ für den Aktienfonds Tresides Dividend & Growth AMI: das Team von Tresides, hier mit den Veranstaltern. Da die Award-Trophäen, die die Sieger eigentlich erhalten sollen, zum Termin noch nicht bereitstanden, gibt es eine Urkunde - und Champagner. Die Trophäen sollen nachgereicht werden.
Gülkhan Kula vom Alps Family Office nimmt die Auszeichnung für den Myra US Equity Fund (Kategorie Multi Asset defensiv) von Claudia Giani Leber (Acatis) entgegen.
Auch Anja Kohlstrung und Michaela Arens von Shareholder Value Management und Christian Obst von der Service-KVG Axxion sind zugegen.
Newcomer des Jahres: Eine Auszeichnung für das besondere Konzept ihrer Fondsboutique 3D Invest, das Unternehmergeist mit sozialem Engagement verbinde, erhalten Marc Niemann (l.) und Jörg Rahn. Niemann und Rahn spenden einen Teil ihrer Erträge an humanitäre Projekte in Afrika.
Eine Auszeichnung für nachhaltiges Handeln geht an die Fondsboutique Invest in Visions. Jörg Stotz (Hansainvest) überreicht ihn an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gründerin und Mastermind von Invest in Visions, Edda Schröder, konnte persönlich nicht kommen.
Ebenfalls mit Spaß vor Ort: Ottmar Wolf (Frankfurt Asset Management, l.) und Stefan Schneider (Axxion).
Andreas Gessinger von Universal-Investment. Die Service-KVG ist seit dem Start der Boutiquen Awards vor fünf Jahren Hauptsponsor der Veranstaltung. Als „Urgestein“ möchte sich Gessinger trotzdem nicht bezeichnet wissen.
Netfonds-Vertreter Christian Hammer (blauer Anzug) überreicht die begehrte Auszeichnung für den Abaki Fixed Income Convexity (Kategorie: „Top Innovation“) an Marc Preuß und Michael Adam vom Vermögensverwalter ICM Investmentbank (2. und 3. v. l.).
Anja Schlick, Leiterin des Asset Servicing bei Hauck Aufhäuser Lampe, schneidet in ihrem Abschlusswort ein Schmerzensthema an, das sie für zu wenig beachtet hält: die Unternehmensnachfolge bei Fondsboutiquen.
Er wurde zur „Fondsboutiquen-Persönlichkeit“ 2025 gekürt: Der Gründer von Squad Fonds Stephan Hornung, hier mit DAS INVESTMENT-Redakteurin Iris Bülow. Begründung der Jury: Hornung habe seine Leistung nicht nur als Investor gezeigt, sondern in der Fondsboutiquen-Welt auch vielen anderen Investment-Talenten den Weg geebnet.
In der Fondskategorie Kategorie „Multi Asset ausgewogen“ heimste zum zweiten Mal in Folge der Oberbanscheidt Global Flexibel UI die begehrte Ehrung ein. Das Team von Oberbanscheidt freut es. Von rechts: Marco Jansen, Andre Koppers, Christian Köpp, daneben Björn Kogler (LGT) und die Co-Gastgeber Isabelle Hägewald (Mein Geld) und Jürgen Dumschat (Aecon).
Die Veranstalter begrüßen die Vertreter der Sponsoren-Gesellschaften. Diese überreichen auch die Auszeichnungen.
Dass sie den Social-Media-affinen Endrit Cela (M.) ins Unternehmen geholt haben, hat sich für AMF Capital mehrfach ausgezahlt: In Frankfurt gibt es für AMF jetzt den Award für die beste Anlegerkommunikation. Links Kollege André Vitocco, rechts Sasa Perovic von der Bank für Vermögen.
Der Preis in der Kategorie „Multi Asset offensiv“ geht an den Fonds S&H Substanzwerte von Steinbeis & Häcker.
Gruppenbild mit Siegern: Die Vertreter der in diesem Jahr erfolgreichen Gesellschaften versammeln sich zum Abschluss noch einmal auf der Bühne.