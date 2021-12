Bouwfonds REIM verliert Geschäftsführer

Seit 2006 war Michael Haupt Geschäftsführer und Länderchef Deutschland bei der Immobiliengesellschaft Bouwfonds REIM.„Ich konnte mit dem Background unserer Muttergesellschaft, der Rabobank, eine strategische Aufbauarbeit leisten. Die mit den deutschen Aktivitäten befassten Teams in Berlin und den Niederlanden sind mittlerweile so gut aufgestellt, dass ich eine neue Herausforderung im Projektentwicklungsbereich annehmen kann“, so Haupt. Wohin er wechselt, bleibt offen.