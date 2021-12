Bouwfonds verstärkt Deutschlandgeschäft

Martin Eberhardt und André Barthels sind neue Geschäftsführer bei Bouwfonds Reim Deutschland . Die niederländische Fondsverwaltung ist auf Immobilienfonds spezialisiert.Bouwfonds ernannte Martin Eberhardt zum Sprecher der Geschäftsführung in Deutschland. Zudem erhält er einen Sitz im Management Team der niederländischen Zentrale. Der 47-Jährige soll den Geschäftsausbau in Deutschland koordinieren. Eberhardt war zuvor bei Union Investment als Geschäftsführer tätig.André Barthels ist in seiner Funktion als Geschäftsführer für Finanzen, Steuern, Prozess- und Risikomanagement sowie IT zuständig. Er arbeitet seit April 2008 für Bouwfonds und leitete den Finanzbereich. Zuvor war der 37-Jährige bei der Deutschen Bank tätig.