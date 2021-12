bbg Betriebsberatungs GmbH 08.12.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Branchenmesse Pools & Finance 2016 an zwei Standorten

Die Pools & Finance wird in ihrer fünften Auflage erstmalig an zwei verschiedenen Standorten durchgeführt: am7. Juni in Nürnberg und am 14. Juni in Hamburg. Zudem wurde der Veranstalterkreis deutlich erweitert.