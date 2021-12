Branchenumfrage Versicherungsvermittler melden Umsatzverluste

Finanzberatung per Telefon oder Video kann die in der aktuellen Corona-Krise ausfallenden Präsenztermine nur zum Teil ersetzen. Das macht sich auch an den Einnahmen deutscher Vermittler bemerkbar, zeigt eine Umfrage. Ein deutscher Vermittlerverband ruft daher nach staatlicher Hilfe.