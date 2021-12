Branchenverbände begrüßen CDU-Vorstoß zum Wohn-Riester

Die Bundesvereinigung Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft (BSI) und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) begrüßen die Vorschläge, die ihnen allerdings nicht weit genug gehen: So wünscht der BSI dass die Wohn-Riester-Förderung auch für vermietete Wohnimmobilien gelten soll, der ZDB hingegen fordert, dass auch die energetische Sanierung mit dem Guthaben förderunschädlich möglich sein soll.Auch die Bausparkassen versprechen sich neue Impulse vom Wohn-Riester-Geschäft, das noch lange nicht an den Erfolg der anderen Riester-Sparformen anknüpft: So stieg die Zahl der Wohn-Riester-Verträge seit Einführung Ende 2008 auf 410.000 (Stand 3. Quartal 2010). Gemessen am Gesamtvolumen von rund 14 Millionen Riester-Verträgen ist der Marktanteil mit 3 Prozent allerdings äußerst gering. Auch am Neugeschäft der Bausparkassen hat Wohn-Riester einen geringen Anteil: Bei den LBS lag der Anteil an den Vertragsabschlüssen 2010 bei 15 Prozent, bei den Privaten Bausparkassen bei nur 7 Prozent.