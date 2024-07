Der Bundesverband der Assekuranzführungskräfte (VGA) trauert um Hans-Ulrich Buß, der am 29. Juni im Alter von 63 Jahren gestorben ist. Der gebürtige Frankfurter war seit 1981 ausschließlich für den Versicherer Württembergische tätig, wo er 2004 zum Bezirksdirektor ernannt wurde. Zwei Jahre später wurde Buß ins Präsidium des VGA gewählt und übernahm 2008 das Amt des Präsidenten. Nach zwölf Jahren in diesem Amt ernannte ihn das VGA-Leitungsgremium 2020 zum Ehrenpräsidenten des Netzwerks, in dem Führungskräfte bei Versicherern und Vermittler-Betrieben gemeinsam organisiert sind.

„In vielen Gremien der Branche aktiv“

Michael Walter © VGA

„Buß war darüber hinaus in vielen Gremien der Branche aktiv“, berichtet Verbandsdirektor Oliver Mathais auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Als Beispiele nennt er den Trägerausschuss der Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ oder den Gemeinschaftsausschuss Versicherungsaußendienst des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft. Des Weiteren gehörte Buß dem Versicherungsausschuss der Industrie- und Handelskammer Frankfurt an und saß im Vorstand des Vereins, der die Hamburger Auskunftsstelle über den Versicherungs-/ Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler betreibt. Beim Branchen- und Arbeitgeberverband VGA, der sich als Netzwerk und Moderator zwischen den Anbietern und Vermittlern von Versicherungen versteht, folgte 2020 Michael Walter als neuer Präsident auf Buß. Walter ist Prokurist der Feuersozietät Berlin Brandenburg und wurde bei der diesjährigen VGA-Jahreshauptversammlung in Dresden für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.