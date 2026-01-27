Die wertvollste Versicherungsmarke der Welt kommt wieder aus Deutschland, so das Ergebnis einer umfassenden Markenwert-Studie des Analysehauses Brand Finance.

Allianz, Ping An, Axa und China Life: Das sind vier der zehn wertvollsten Versicherungsmarken weltweit.

Seit 2008 nimmt das britische Analysehaus Brand Finance im Zuge der Untersuchung „Brand Finance Global 500“ unter anderem auch die Versicherungsmarken unter die Lupe und kürt die wertvollsten von ihnen. 2023 schnitten chinesische Versicherer besonders gut ab, ein Versicherungskonzern aus der Volksrepublik landete auf Rang 1.

USA überholen China

2024 und 2025 kämpfte sich nun ein deutscher Konzern an die Spitze – und konnte seine Position auch in diesem Jahr verteidigen. Die zweitwertvollste Versicherungsmarke kommt nun wieder aus China, die drittwertvollste aus den USA. Insgesamt tauchen knapp 30 Versicherer unter den 500 wertvollsten Marken weltweit auf.

In der Top-10 haben die US-Konzerne ihre chinesische Konkurrenz überholt. Kam 2024 noch die Hälfte der Top-10-Versicherungsmarken aus der Volksrepublik, sind es jetzt nur noch drei. Mit vier von zehn wertvollsten Marken haben diesmal die USA die Nase vorn. Drei der zehn Versicherungskonzerne mit dem höchsten Markenwert haben ihren Hauptsitz in Europa.

So ermittelt Brand Finance den Wert einer Marke

Die Markenbewertung bei Brand Finance berücksichtigt sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren. Vereinfacht gesagt, geht es bei der Analyse darum, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zahlen müsste, wenn es die Marke nutzen wollte, ohne sie zu besitzen.

Dafür analysieren die Experten zuerst, wie stark eine Marke die Profitabilität eines Unternehmens beeinflusst. Dazu werden unter anderem bestehende Lizenzvereinbarungen ausgewertet. Anschließend wird die Markenstärke ermittelt. Dafür untersucht Brand Finance, wie Verbraucher die Marke wahrnehmen und wie sich dies auf ihr Kaufverhalten auswirkt. Jede Marke erhält einen Punktwert zwischen 0 und 100 sowie ein Rating von AAA+ bis D - ähnlich einer Bonitätsbewertung.

Auf Basis dieser Analysen berechnen die Experten dann die markenbezogenen Umsätze und deren künftige Entwicklung. Der finale Markenwert ergibt sich aus dem Gegenwartswert aller zukünftigen Erträge, die der Marke zugerechnet werden können.

Mehr als 6.000 Marken aus 41 Ländern untersucht

Für die Studie wurden über 175.000 Verbraucher zu mehr als 6.000 Marken in 31 Sektoren und 41 Ländern befragt.

Im Gesamtranking bleibt der US-Tech-Gigant Apple, der seinen Markenwert um 5,8 Prozent auf 607,6 Milliarden US-Dollar steigern konnte, die unschlagbare Nummer eins. Welche Versicherungsmarken zu den zehn wertvollsten der Welt zählen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Platz 10: PICC 1 / 10 PICC-Gebäude. Bildquelle: Imago Images / Imaginechina-Tuchong