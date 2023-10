Am magentafarbenen T erkennt man ohne weitere Erklärung die Deutsche Telekom. Kein Wunder also, dass die Marke des Bonner Unternehmens derzeit sogar die wertvollste in Europa ist. Mit einem aktuellen Wert von 60,7 Milliarden Euro zieht sie im diesjährigen Ranking der Analysten von Brand Finance an Mercedes-Benz vorbei, deren Markenwert sie mit 56,7 Milliarden beziffern. Damit haben die Stuttgarter zwar um knapp 4,3 Milliarden Euro zugelegt, doch die Telekom wuchs mit einem Plus um knapp 8,8 Milliarden Euro rund doppelt so stark.

Mit der Allianz schafft es jetzt eine weitere deutsche Marke unter die ersten drei. Die Münchener überholen in der aktuellen Ausgabe der europaweiten Rangliste den britischen Ölkonzern Shell, dessen aktueller Markenwert (46,5 Milliarden Euro) gegenüber dem Vorjahr zwar um rund 3,4 Milliarden Euro gestiegen ist. Der Versicherer verzeichnet aber ein Plus um rund 7,6 Milliarden Euro auf nun mehr als 46,6 Milliarden Euro. Damit erreicht die nach der chinesischen Ping An Insurance zweitwertvollste Versicherungsmarke der Welt den Bronzerang in den europäischen Top 500.

„Der Markenwert der Allianz ist aufgrund von Rekordergebnissen bei Umsatz und operativem Ergebnis im Jahr 2022 gestiegen, wobei die Segmente Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management besonders stark abschnitten“, berichtet Brand-Finance-Chef Richard Haigh. „Die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit mit der Marke Allianz erreichte ebenfalls ein Allzeithoch und festigte ihre Position als eines der größten und vertrauenswürdigsten Finanzinstitute der Welt.“

Die Allianz ist einer von insgesamt 32 Versicherern unter den Top 500. Ebenfalls aus Deutschland stammen neben den Rückversicherern Munich Re und Hannover Re außerdem die Marken der beiden Erstversicherer Ergo und Versicherungskammer (siehe Grafik). Letztere zählen jedoch nicht zu den Top 10 der europäischen Assekuranz, die wir in der Bildstrecke oben dargestellt haben. Die aktuellen Markenwerte gibt Brand Finance nur für die zehn Bestplatzierten in seinem diesjährigen Gesamt-Ranking für Europas Marken aus allen Wirtschaftssektoren an.