Brand Finance Ranking Hilton ist die wertvollste Hotelmarke der Welt

Die momentan wertvollste Hotelmarke der Welt ist Hilton. Sie ist laut einer neuen Rangliste 7,8 Milliarden US-Dollar (etwa 6,9 Milliarden Euro) wert. Dahinter auf dem zweiten und dritten Platz reihen sich die Marken Marriott und Hyatt ein mit geschätzten Werten von 5,3 Milliarden (etwa 4,69 Milliarden Euro) und 3,4 Milliarden US-Dollar (etwa 3 Milliarden Euro). Die Rangliste wurde dieses Jahr erstmals vom Londoner Markenberatungsunternehmen Brand Finance ermittelt.In den hart umkämpften Top-10 folgen weiter die Hotelmarken Sheraton (Starwood), Holiday Inn (Intercontinental Hotels Group), Courtyard (Marriott), Hampton Inn (Hilton), Mercure (Accorhotels), Ramada (Wyndham) und Shangri-La.Ein Großteil der Hotelmarken in der Rangliste gehört zu Hotelgruppen, die mehr als eine Marke in den Top-50 haben. Eine Hotelkette aus Deutschland findet sich in dieser Rangliste nicht.Addiert man den Wert der diversen Marken je Gruppe, so erreicht Hilton einen Topwert von 13,3 Milliarden US-Dollar (etwa 11,8 Milliarden Euro). Das Unternehmen hat sechs Hotelketten unter den Top-50. Marriott International belegt mit 12 Milliarden US-Dollar (etwa 10,6 Milliarden Euro) den zweiten Platz. Die Übernahme von Starwood durch Marriott wurde nicht mitberechnet: Sie würde zu einem Wechsel an der Spitze führen, denn Starwoods Markenwert liegt bei geschätzten 6,7 Milliarden US-Dollar (etwa 5,9 Milliarden Euro).