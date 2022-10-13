Brand Voice – Teil 3 Eduardo Mollo Cunha: „Unser Fonds bleibt ‚The one and only‘“
Blackpoint Asset Management – einfach ein weiterer Anbieter in einer unübersichtlichen Masse an Fondshäusern? Auf keinen Fall, findet Eduardo Mollo Cunha. In der dritten Folge unserer Video-Reihe erläutert der Blackpoint-Geschäftsführer die Idee hinter der Gesellschaft – und deren Alleinstellungsmerkmal.
Die Blackpoint-Gründer Kurt Schwarz aus der Pharma-Unternehmerfamilie Schwarz, Portfoliomanager Alexander Pirpamer und Vertriebsprofi Mollo Cunha wollen sich bewusst und transparent dem breiten Wettbewerb stellen, anstatt sich in eine exklusive Nische zurückzuziehen. „Alles, was wir tun, wird ständig gemessen, anhand von Peer Groups, von Wettbewerbern, von Bestsellern“, betont Cunha.
Immerhin geht es mit dem Blackpoint Evolution Fund um einen Fonds, der das Vermögen einer Unternehmerfamilie verwaltet, der aber gleichzeitig einer breiten Anlegerklientel zugänglich ist. Zu denselben Konditionen. „Ein deutliches Signal, dass Interessengleichheit zwischen Anlegern und Asset Managern hergestellt ist“, meint Cunha. Der Fonds soll auch langfristig das einzige Produkt des Hauses bleiben.
Neben der langjährigen Erfahrung, die die Investmentprofis bei Blackpoint mitbringen, kümmere man sich außerdem intensiv um das Thema Nachhaltigkeit – was bei Blackpoint den Ausschluss bestimmter Anlagen, Engagement bei Unternehmen, aber auch ein umfangreiches Research umfasst.
Die Details gibt es im Video.
Video-Serie Brand Voice: Eduardo Mollo Cunha
Teil 1: Vom Ballett in die Fondsbranche
Teil 2: „Qualität von Fonds muss heute stimmen“
Teil 3: „Unser Fonds bleibt ‚The one and only‘“