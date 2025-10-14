DAS INVESTMENT: Herr Robinson, Sie haben die Private-Markets-Strategie von J.P. Morgan AM in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Illiquidität galt lange als Nachteil. Heute wird sie fast schon als Verkaufsargument positioniert – als Preis für langfristige Performance. Was hat sich da verändert?



Brandon Robinson: Ich bin nach wie vor überzeugt, dass nicht nur hochvermögende Privatpersonen oder institutionelle Anlerger Zugang zu Private Markets brauchen. Die potenziellen Vorteile sind klar: höhere Renditen und natürlich die Diversifikationskomponente in jeder Portfoliokonstruktion. Da es dabei um die Vereinnahmung von Illiquiditätsprämien geht, ist tatsächlich eine langfristige Perspektive die Voraussetzung, um den Fokus auf die langfristigen Renditen legen zu können– im Gegensatz zu kürzeren Zeiträumen, die mehr Volatilität erzeugen. So müssen Kunden verstehen: Das ist kein Bereich, wo sie ihr Geld innerhalb eines Tages, in sechs Monaten oder einem Jahr zurückbekommen können. Das muss immer klar kommuniziert werden.

Viele Manager sprechen von der „Demokratisierung“ der Private Markets. Ein starkes Wort. Was bedeutet das für Sie?



Robinson: Demokratisierung bedeutet für mich: etwas für die Menschen, nicht nur für Institutionen. Wenn ich von der Demokratisierung alternativer Anlagen höre – auch wenn das zugegebenermaßen nicht mein Lieblingsbegriff ist– dann geht es darum, wie wir die vielfältigen Möglichkeiten der Private Markets für breitere Anlegergruppen zugänglich machen. Sei es beispielsweise Infrastruktur, Transport oder Private Equity und Credit. Es ist wichtig, dass man diesen Zugang nicht nur über Pensionspläne und Stiftungen bekommt, sondern direkt im eigenen Depot.

Gibt es dabei eine Grenze zwischen Ambition und Übertreibung?



Robinson: Ich glaube nicht, dass es in dieser Hinsicht so etwas wie Übertreibung gibt. Es geht immer darum, dass der Kunde das Produkt versteht. Bildung und eine saubere Beratung ist entscheidend. Wenn ich mein Geld in einem Jahr brauche, sollte ich nicht 50 Prozent meines Portfolios in illiquide Anlagen stecken.

Family Offices denken oft in Generationen, während Fonds typischerweise auf acht- bis zehnjährige Zyklen ausgelegt sind. Ist das nicht ein Widerspruch?



Robinson: Im Gegenteil, das passt sogar sehr gut zusammen! Wenn ein vermögender Anleger oder ein Family Office darüber nachdenkt, wie sie Renditen für die nächste Generation erwirtschaften und bereit sind, ihr Kapital für acht, zehn oder 20 Jahre zu binden, dann sind Private Markets genau der richtige Ort. Das ist einer der Gründe, warum Stiftungen und Pensionsfonds schon lange in diesem Bereich investieren und warum wir etwa für unseren Eltif eine Evergreen-Struktur gewählt haben.

Kommen wir zu Ihrem Produkt, den J.P. Morgan Multi-Alternatives Fund. Wie kam die Idee zustande?



Robinson: Wir suchen immer nach Wegen, unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen. Wir haben eine große Ucits-Plattform, die seit vielen Jahren liquide Fonds verkauft. Der Eltif war für uns eine natürliche Erweiterung, um unsere Private Alternatives Plattform auch für breitere Kreise verfügbar zu machen. Wir haben bewusst gewartet, bis die Eltif-2.0-Regeln in Kraft getreten sind, das erschien uns der vorteilhaftere Ansatz insbesondere für Privatanleger. Bei der Konzeption setzen wir auf eine „All in One“-Lösung, um auch mit kleinen Beiträgen einen aktiv gemanagten, diversifizierten Zugang zu den Alternativen Anlageklassen zu ermöglichen. Dafür haben wir eine Sperrfrist eingebaut, die sowohl zu unserer Anlagestrategie als auch zum Zeithorizont passt, den sich Kunden für die Renditeprofile der verschiedenen Anlageklassen vorstellen sollten.

Wie lange hat die Entwicklung gedauert?



Robinson: Wir haben vor etwa zwei Jahren begonnen. Wir führten viele interne Gespräche – mit unserer Risikomanagement-Abteilung, Compliance, dem Vertrieb und Investoren. Wir sprachen auch mit vielen potenziellen Vertriebspartnern und Banken in ganz Europa, um deren Bedürfnisse zu verstehen und sicherzustellen, dass wir etwas entwickeln, das diese Bedürfnisse erfüllt.

Der Fonds umfasst mehr als 1.000 Private Assets in 15 Subsektoren. Das ist eine enorme Bandbreite. Wie managen Sie diese Komplexität, ohne den Fokus zu verlieren?



Robinson: Wir schauen zunächst auf die großen Asset-Kategorien: Immobilien, Infrastruktur, Transport, Private Equity, Private Credit, in denen wir bereits bestehende, breit diversifizierte Investmentlösungen haben. Nachdem wir das makroökonomische Umfeld und dessen Einfluss auf diese großen Anlageklassen analysiert haben, betrachten wir die Subsektoren. Wir brechen es auf die niedrigstmögliche sinnvolle Ebene herunter und entwickeln dann einen Finanzausblick – sowohl für zehn bis 15 Jahre und länger als auch taktisch für ein bis zwei Jahre.

Das klingt sehr systematisch.



Robinson: Das muss es auch sein. Wir starten nicht bei den einzelnen Assets – dem Gebäude, dem Lagerhaus, dem Schiff. Wir beginnen bei der Asset-Klasse und arbeiten uns nach unten vor. Sobald wir eine strategische Asset-Allocation haben, schauen wir, welche konkreten Assets wir für das Portfolio erwerben können.

Macht es die Vielzahl der Assets nicht schwierig, Kunden eine klare Story zu erzählen?

Robinson: Überhaupt nicht! Die Komposition des Portfolios ist etwa 50 Prozent Income – also ertrags- - und 50 Prozent wachstumsorientiert. Viele der einkommensorientierten Assets sind reale Vermögenswerte wie Immobilien, Infrastruktur- oder Transportinvestments. Sie können das Gebäude also wortwörtlich anfassen, die Solar- und Windparks oder Schiffe sehen. Das macht die Story greifbar. Wir können konkrete Assets zeigen, die wir im Portfolio haben und zu denen Kunden jetzt Zugang haben.

Ein großer Unterschied zu traditionellen Strukturen ist die Fähigkeit, dynamisch zwischen den Anlageklassen zu wechseln. Wie zentral ist diese Flexibilität für Ihre Philosophie?



Robinson: Sie ist einer unserer Schwerpunkte. Aber das ist keine Portfolio-Rebalancierung im traditionellen Sinne, wo man jährlich Aktien oder Anleihen kauft oder verkauft. Es geht vielmehr darum, dass wir neues Kapital taktisch einsetzen können. Das ist ein permanenter Prozess, der es uns erlaubt, in die Bereiche der Private Markets zu shiften, die unserer Meinung nach von Makrotrends in den nächsten Jahren profitieren werden.

Können Sie ein Beispiel nennen?



Robinson: Während Covid sahen wir in einem ähnlichen institutionellen Portfolio, dass US-Immobilien in einen Abschwung gehen würden. Deshalb haben wir kein neues Kapital mehr dort allokiert, sondern stattdessen in Infrastruktur investiert. Als Immobilien den Boden erreichten und sich erholten, begannen wir wieder dort zu investieren. So konnten wir das Portfolio taktisch steuern.

Der Fonds hat eine fünfjährige Sperrfrist. Viele Wettbewerber bieten kürzere Fristen. Warum haben Sie sich für fünf Jahre entschieden?



Robinson: Das liegt an den unterliegenden Anlageklassen. Wenn man regelmäßig in Sekundärtransaktionen investiert, kann man möglicherweise eine kürzere Sperrfrist anbieten. Das machen wir nicht. Wir fokussieren uns auf unsere großen, institutionell orientierten offenen Fonds und welche Sperrfristen für Anleger in diesen typischerweise gelten. Wir wollen keinen Mismatch zwischen dem Rückgabeprofil eines der Assets im Eltif und dem, was wir den Kunden anbieten. Wenn ein Infrastrukturfonds, in den wir investieren, eine vierjährige Sperrfrist hat, wäre es nicht sinnvoll, zwei Jahre anbieten. Wir haben uns bewusst entschieden, darüber zu liegen und als Treuhänder für den Investor vorsichtig zu agieren.

Sprechen wir über Gebühren. Wie haben Sie die Management- und Performance-Fees strukturiert?



Robinson: Auch wenn wir einen Multi-Alternatives Eltif mit verschiedenen unterliegenden Portfolios anbieten, erleben die Kunden nur eine Management-Fee auf Eltif-Ebene. Dies gilt auch für die Performance-Fees, wobei diese letztendlich auf Investment-Team-Ebene heruntergebrochen. Diese fällt aber auch nur an, wenn das Portfolio nach Abzug aller Gebühren die Zielrendite von sieben Prozent überschreitet.. Das ist alles, worüber der Investor nachdenken muss. Wir halten es bewusst nicht so komplex.

Apropos Komplexität: Sie sprechen bei J.P. Morgan AM viel über Bildung. Sollten Manager ihre Produkte vereinfachen oder sollten Kunden lernen, mit mehr Komplexität umzugehen?



Robinson: Ich setze Langfristigkeit nicht mit Komplexität gleich. Aber ja, Bildung ist ein kritischer Bestandteil, wenn man in Private Markets investiert. Es ist eine längerfristige, weniger liquide Anlageklasse. Wir und einige unserer Wettbewerber tun unser Bestes, um den Markt aufzuklären. Wir haben etwa einen „Guide to Alternatives“ veröffentlicht, wir produzieren auf die lokalen Anforderungen angepasste Materialien in den jeweiligen lokalen Sprachen, um sicherzustellen, dass Berater, die das Produkt verkaufen, das Konzept verstehen. Wir investieren viel in die Ausbildung der Vertriebspartner.

Schauen wir in die Zukunft: Wird der Eltif in fünf bis zehn Jahren der Durchbruch gewesen sein, oder nur ein Schritt auf dem Weg zu etwas Besserem?



Robinson: Die Eltif-2.0-Regeln sind sehr solide. Das Design, das Transparenz bei den Gebühren fordert und etwas Liquidität verlangt, aber gleichzeitig den langfristigen Fokus beibehält – das ist eine gute Balance. Falls es eine Stressperiode gibt, könnte mehr Liquidität gefordert werden als die Branchenstandards von fünf Prozent vierteljährlich. Allerdings würde dies die Renditen verwässern. Diese Balance muss dann neu justiert werden.

Sie sehen also noch Verbesserungspotenzial?



Robinson: Ich denke, die Regulierung sollte sich dahingehend entwickeln, dass Eltifs auch in nicht-europäische Strukturen investieren können. Das würde mehr Flexibilität schaffen. Ansonsten sehe ich keine großen Einschränkungen.

Tokenisierung ist eine Innovation, die mit Blick auf diese Strukturen spannend sein kann.

Wie weit sind Sie da?



Robinson: Wir steigen selbst in die Tokenisierung ein, wobei nicht unbedingt bei diesem Eltif, aber generell ist dies ein Thema. Wir glauben, dass es Effizienzen beim Onboarding und beim Tracking von Investments schaffen wird. Es wird beispielsweise auch den KYC-Prozess vereinfachen. Sobald unsere eigenen Prozesse effizienter werden, hoffen wir, dies auf andere Vehikel auszuweiten.

Wann wird das Realität? 2030?



Robinson: Viel früher! Viele Firmen investieren massiv in diese Technologie. Mit der Geschwindigkeit von KI und den Investitionen, die in Technologie fließen, erwarte ich, dass es deutlich früher passiert.

Aber brauchen wir dann überhaupt noch die Eltif-Struktur?



Robinson: Ein Token an sich ist nur ein Zugang zum Asset. Man könnte theoretisch ein Gebäude tokenisieren, aber das wäre nicht effizient für den Asset Manager. Man würde eher einen Eltif tokenisieren. Der Token besitzt dann einen Anteil am Eltif. Beide Strukturen sollten also weiter existieren.

Sie haben 17 Jahre Erfahrung in der Branche. Was haben Sie über deutsche Wealth-Kunden gelernt, was kein Lehrbuch hätte vermitteln können?



Robinson: Dass vermögende Kunden nicht homogen sind! Ein deutscher Wealth-Kunde denkt und handelt völlig anders als einer in Skandinavien oder Texas. Ein Produkt zu designen, das sowohl für einen texanischen als auch einen deutschen vermögenden Kunden funktioniert – das ist wirklich knifflig. Es gibt kein Lehrbuch dafür.

Was sind die spezifischen Unterschiede?



Robinson: Deutsche Kunden schätzen besonders, wenn wir genau erklären können, was sie besitzen. Die Tatsache, dass wir auf konkrete Assets zeigen können – dieses Gebäude, jene Windkraftanlage – macht einen großen Unterschied. Diese Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist hier besonders wichtig. In anderen Märkten steht vielleicht die reine Performance mehr im Vordergrund.

Wie definieren Sie Erfolg für diesen Fonds – Performance, Volumen oder etwas anderes?



Robinson: Definitiv die risikoadjustierte Performance. Wir sind nicht daran interessiert, kurzfristig mehr Risiko einzugehen, nur um höhere Renditen zu zeigen. Es ist ein ausbalanciertes Portfolio mit bis zu 15 verschiedenen alternativen Anlageklassen. Das Produkt soll ein Diversifizierer sein. Solange es das leistet und unsere Kunden das verstehen und damit zufrieden sind, ist das unsere primäre KPI. Der Rest – das Volumen, die Adoptionsrate – folgt dann automatisch.

Über den Interviewten:

Brandon Robinson verantwortet bei J.P. Morgan Asset Management die Entwicklung und den Vertrieb alternativer Anlagestrategien für vermögende Privatanleger. Er ist seit 17 Jahren in der Finanzbranche tätig, davon 15 Jahre im Bereich Private Markets