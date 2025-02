Top Jahresstart bei Brasilien-ETFs

Mit Temperaturen von 44 Grad Celsius verzeichnet Rio de Janeiro kurz vor den weltberühmten Karnevalsfeiern die höchsten Temperaturen seit Jahren. Und auch am Aktienmarkt der brasilianischen Börse steigen die Kurse endlich wieder, nachdem es im Vorjahr für die Anlegerinnen und Anleger in Brasilien-ETFs wenig zu lachen gegeben hatte. So musste der Xtrackers MSCI Brazil ETF im Jahr 2024 einen Kursrückgang von gut 25 Prozent hinnehmen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Doch in diesem Jahr ist der Brasilien-ETF gut aus den Startblöcken gekommen und hat in den ersten sieben Wochen bereits um rund 15 Prozent an Wert zugelegt. Ein gelungener Turnaround des bereits im Juni 2007 in Luxemburg aufgelegten Aktien-ETF.

Die Erfolgsbilanz des Xtrackers-ETF, der die Wertentwicklung des MSCI Brazil Index vollständig physisch abbildet, ist bis dato allerdings sehr durchwachsen. Während über einen Zeitraum von drei Jahren ein Zuwachs von 13 Prozent zu Buche steht, das entspricht einer jährlichen Rendite von rund 4 Prozent, mussten Anlegerinnen und Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren gar einen Verlust von knapp 10 Prozent verkraften. Über einen Zeitraum von zehn Jahren liegen Investitionen in den Brasilien-ETF mit einem Wertzuwachs von rund 40 Prozent zwar im positiven Bereich, die Steigerung entspricht allerdings gerade einmal einer jährlichen Rendite von 3,4 Prozent.

Finanztitel dominieren Xtrackers MSCI Brazil ETF

Der Xtrackers-ETF basiert auf dem in US-Dollar berechneten MSCI-Brazil Index, der mit 49 Unternehmen rund 85 Prozent des brasilianischen Aktienmarktes abdeckt. Seit dem Jahr 2001 misst der Indexanbieter MSCI mit diesem Index die wirtschaftliche Entwicklung der Aktien der größten brasilianischen Unternehmen und Industriezweige. Berücksichtigt werden dabei die liquiden Large- und Mid-Cap-Segmente des brasilianischen Aktienmarktes.

Mit einem Anteil von 37,2 Prozent dominieren Finanztitel derzeit die Sektorallokation vor Energietiteln mit 18,5 Prozent und Grundmaterialien mit einer Gewichtung von 13,5 Prozent.

Größter Titel mit einer Gewichtung von 11,2 Prozent ist aktuell das Unternehmen Nu Holdings, das in der Bereitstellung von digitalen Bankdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen bietet verschiedene Finanzdienstleistungen wie Kreditkarten, Privatkonten, Investitionen, Privatkredite, Versicherungen, mobile Zahlungen, Geschäftskonten und Prämien an.

Es folgt mit Vale der größte Eisenerzförderer der Welt, gleichzeitig auch eins der größten diversifizierten Bergbauunternehmen mit einer Gewichtung von 9 Prozent.

Auf Platz 3 findet sich mit einer Gewichtung von rund 8,3 Prozent das in Brasilien ansässige Energieunternehmen Petrobras, das mehrheitlich von der brasilianischen Regierung kontrolliert wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas in brasilianischen Offshore-Feldern. Der Energieriese Petrobras zeigt sich wirtschaftlich in einer robusten Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,1 für das Jahr 2025 ist der Konzern darüber hinaus sehr günstig bewertet.

70 Millionen Euro Fondsvolumen

Der Brasilien-ETF weist ein Fondsvermögen von gut 70 Millionen Euro aus. Unter Berücksichtigung der schwachen Wertentwicklung in den vergangenen zehn Jahren ist das Fondsvolumen von unter 100 Millionen Euro durchaus nachvollziehbar.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,25 Prozent pro Jahr. Bis vor einem Jahr betrugen die Kosten bei dem ETF allerdings noch 0,65 Prozent pro Jahr. Zu Beginn des vergangenen Jahres hat Xtrackers die Gebühren bei einigen seiner Länder-ETFs jedoch deutlich gesenkt, einerseits um Investitionen für Anlegerinnen und Anleger attraktiver zu gestalten und sich darüber hinaus auch im Wettbewerbsvergleich besser zu positionieren. Die Kostensenkung wird aber wohl erst dann wirken, wenn es mit den Kursen bei dem ETF weiter aufwärts geht und die Nachfrage auf der Käuferseite so anheizt.

Aufholpotenzial bei brasilianischen Aktien

Brasilien bietet als neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt und größtes Land Südamerikas mit einer Menge an Bodenschätzen und landwirtschaftlichen Nutzflächen noch viel wirtschaftliches Potenzial. Das Land zählt zu den aufstrebenden Schwellenländern, doch es kommt seit vielen Jahren politisch nicht zur Ruhe. Entsprechend volatil zeigte sich in den vergangenen zehn Jahren nicht nur das Bruttoinlandprodukt Brasiliens, sondern auch die Performance brasilianischer Aktien und die des Xtrackers MSCI Brazil ETF.

Mit einem durchschnittlichen KGV von 9 sind die im MSCI Brazil Index enthaltenen Unternehmen derzeit sehr günstig bewertet. Darüber hinaus bieten die Aktien eine durchschnittliche Dividendenrendite von mehr als 7 Prozent. Bestätigt sich der Turnaround, dann ist noch viel Kursaufholpotenzial für den Brasilien-ETF gegeben.

Beste Voraussetzungen also für den Start zum weltberühmten Karneval mit Musik und rhythmischen Tänzen. In diesem Sinne: „Samba do Brazil“!