Im Helikopter über Rio de Janeiro: Brasiliens Aktienmarkt hat seit Jahresbeginn um rund 24 Prozent zugelegt und übertrifft damit die breiteren Schwellenländer-Benchmarks deutlich.

Während global agierende Anleger ihr Augenmerk vorwiegend auf andere Schwellenländer gerichtet haben, wurden in Brasilien einige politische und fiskalische Veränderungen umgesetzt. Derzeit verbessern sich die Wirtschaftsindikatoren des Landes und allmählich fließt wieder Kapital zurück in die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas.

Dina Ting

Obwohl Brasilien mit seinen 215 Millionen Einwohnern eine der größten Volkswirtschaften der Welt und ein wichtiger Lieferant von Agrargütern, Energie und kritischen Mineralien ist, stand es einen Großteil des letzten Jahrzehnts im Schatten der schneller wachsenden globalen Märkte. Während Investoren auf der Jagd nach Renditen ihr Kapital in andere Märkte gesteckt haben, um von Chinas Größe, Südkoreas Innovationskraft und Indiens strukturellem Wachstum zu profitieren, hat Brasilien politische Umbrüche und eine Neukalibrierung der Fiskalpolitik durchlaufen, ohne dass dies von den globalen Kapitalanlegern besonders beachtet worden wäre.

Inzwischen unterscheidet sich die makroökonomische Lage des Landes zunehmend von der anderer Schwellenländer. Die Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem Mehrjahrestief, die Durchschnittslöhne stehen auf einem Rekordhoch und die Inflation hat sich so weit abgeschwächt, dass die Politik einen lang erwarteten Lockerungszyklus in Aussicht gestellt hat, der bereits im März eingeleitet werden könnte.

Bis Mitte Februar legten die breiten Schwellenländerindizes seit Jahresbeginn um mehr als 7 Prozent zu, während der S&P 500 um etwa 0,08 Prozent nachgab. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stärke, die die Schwellenländer im Jahr 2025 geprägt hat, auch im Jahr 2026 fortsetzen wird.1 Brasilien sticht in diesem Zusammenhang besonders hervor. Sein Aktienmarkt hat seit Jahresbeginn um rund 24 Prozent zugelegt und übertrifft damit die breiteren Schwellenländer-Benchmarks um etwa 16 Prozentpunkte.2 Dennoch ist Brasilien nach wie vor mit nur weniger als 5 Prozent in den wichtigsten Schwellenländerindizes vertreten – dies verdeutlicht, wie untergewichtet der Markt in globalen Portfolios nach wie vor ist.3

Das aufgeflammte Interesse zeigt sich in den Kapitalströmen. Auf Brasilien ausgerichtete ETFs verzeichneten in den letzten drei Monaten Zuflüsse in Höhe von rund 3,4 Milliarden US-Dollar, wobei die Nettomittelzuflüsse mehr als 20 Prozent des zu Beginn verwalteten Vermögens ausmachten.4

Branchenführerschaft: Versorgungsunternehmen an der Spitze, zyklische Werte ziehen wieder an

Der brasilianische Real hat sich zudem nach einer Phase der Volatilität gegenüber dem US-Dollar stabilisiert, was das Vertrauen ausländischer Investoren gestärkt hat. Eine stärkere Währung trägt zur Eindämmung der Inflation bei, da sie die Importkosten senkt und die Kaufkraft stützt. Eine anhaltende Aufwertung könnte jedoch die Wettbewerbsfähigkeit wichtiger Exportgüter beeinträchtigen, was für die politischen Entscheidungsträger eine schwierige Abwägung darstellt.

Die Führungsstärke im Bereich der Wertentwicklung ist nun breiter gefächert. Im Jahr 2025 waren Versorgungsunternehmen der leistungsstärkste Sektor Brasiliens. Sie erzielten Gesamtrenditen von über 80 Prozent und profitierten von defensiven Cashflow-Merkmalen und regulierten Preisstrukturen. Die Finanz- und Grundstoffwerte verzeichneten ebenfalls starke Zuwächse.5

Diese Stärke ist nicht rein defensiv. Da die Einführung künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Agrarwirtschaft und öffentliche Dienste zunimmt, werden die Verfügbarkeit von Strom und die Zuverlässigkeit des Stromnetzes weltweit zu entscheidenden Faktoren für die Expansionsmöglichkeiten von Rechenzentren. Der brasilianische Versorgungssektor gilt bei diesem KI-Ausbau als strategische Infrastruktur.

In jüngerer Zeit haben Engagements in zyklischen Titeln – insbesondere in Grundstoffen und Energie – an Dynamik gewonnen, da sich die Rohstoffpreise stabilisieren und die Anleger mögliche Zinssenkungen erwarten. Der brasilianische Aktienmarkt ist weiterhin stark auf Grundstoffe, Energie und Finanzwerte ausgerichtet, sodass er für einen breiteren zyklischen Aufschwung gut aufgestellt ist.

Trotz der Bemühungen im Agrarhandel zwischen den USA und China – wie etwa ausgehandelte Käufe amerikanischer Sojabohnen im Rahmen einer Handelseinigung – begünstigt die Dynamik des Handels weiterhin brasilianische Lieferungen. Während eines Großteils des Jahres 2025 entfielen fast 80 Prozent der gesamten Sojaexporte Brasiliens auf China, was die dominante Rolle in einer der größten landwirtschaftlichen Exportkategorien Brasiliens unterstreicht.6 Zwar hat China Ambitionen bekundet, seine Abhängigkeit von importierten Sojabohnen im Laufe der Zeit zu verringern, doch lassen strukturelle Zwänge wie begrenzte Anbauflächen darauf schließen, dass eine nennenswerte Importsubstitution nur sehr langsam voranschreiten würde.

Vorerst bleibt Brasilien von zentraler Bedeutung für Chinas Lieferkette. Der Aufwärtstrend der brasilianischen Exporte setzte sich im letzten Quartal 2025 fort, mit einem Anstieg der Warenexporte um rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.7

Zwischen Washington und Peking: Wie Brasilien den Handelsdruck aus den USA abfedert

Angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hat Brasilien sowohl seine Widerstandsfähigkeit als auch seine Anpassungsfähigkeit im Welthandel bewiesen. Während die Exporte in die Vereinigten Staaten Ende 2025 stark zurückgingen (im Oktober waren es 38 Prozent weniger als im Vorjahr), stiegen die Exporte nach China im gleichen Zeitraum um 33 Prozent und glichen damit die schwache Nachfrage aus den USA wieder aus.8 Eine zusätzliche Diversifizierung könnte sich aus Europa ergeben. Anfang dieses Jahres hat die Europäische Union ein lange verhandeltes Handelsabkommen mit dem Mercosur geschlossen; dem südamerikanischen Handelsblock, dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay angehören. Das Abkommen ebnet den Weg für engere Handelsbeziehungen zwischen den beiden Regionen. Die brasilianischen Rindfleischexporte in die Europäische Union könnten im Rahmen des Abkommens um schätzungsweise fast 80 Prozent steigen.9

Grafik: Brasiliens Exporte an wichtige Handelspartner (30. November 2020 bis 30. Januar 2026)

Hinweis: Brasiliens Exporte nach China stiegen um 17,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Exporte in die Vereinigten Staaten im Januar 2026 im Jahresvergleich um 25,5 Prozent zurückgingen.

Quelle: FactSet, MDIC.

Für Brasilien ist diese Dynamik von Vorteil. Chinas steigende Nachfrage – nicht nur nach Sojabohnen, sondern auch nach Eisenerz und anderen wichtigen Rohstoffen – trägt dazu bei, die Exporteinnahmen zu sichern und die Wirtschaft vor den Schwankungen in den Industrieländern zu schützen. Neben seinen Rohstoffen punktet Brasilien mit seinem Energiemix, der zu den saubersten weltweit gehört: Erneuerbare Energien machen etwa 90 Prozent der Stromerzeugung aus.10

Dieser Vorteil in Bezug auf saubere Energie wird für KI-Infrastrukturen in Unternehmen immer relevanter, und Brasilien hat sich zu einem führenden KI-Zentrum in Lateinamerika entwickelt. Mit einer Küstenlänge von mehr als 7.000 Kilometern verfügt Brasilien außerdem über direkten Zugang zu wichtigen Unterseekabelsystemen, die Amerika, Europa und Afrika verbinden – ein Vorteil, der angesichts der zunehmenden Datenintensität und des wachsenden grenzüberschreitenden digitalen Datenverkehrs immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Günstige Rahmenbedingungen im Inland und politische Einflüsse

Im Inland haben die jüngsten politischen Maßnahmen das kurzfristige Konjunkturklima gestärkt. Die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) hat eine neue Einkommenssteuerbefreiung eingeführt, durch die sich die Zahl der Brasilianer, die Einkommensteuer zahlen, nahezu halbiert. Der Schritt wird der Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich geschätzte 5 bis 6 Milliarden US-Dollar einbringen. Diese Maßnahme, ein zentrales Wahlversprechen von Lula, hat die Kaufkraft der Verbraucher gestärkt und könnte vor den Präsidentschaftswahlen in Brasilien im Oktober 2026 für zusätzlichen wirtschaftlichen Auftrieb sorgen.

Geldpolitik: Vorsichtige Lockerung in Sicht

Die brasilianische Zentralbank hat den Leitzins (Selic) mit rund 15 Prozent auf einem hohen Niveau gehalten, dem höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Die Prognosen von Wirtschaftswissenschaftlern deuten auf einen Spielraum für Zinssenkungen in den kommenden Monaten hin, da die Inflation nachlässt. Wenn sie umgesetzt werden, könnten niedrigere Zinssätze den Konsum, das Kreditwachstum und inländische Investitionen stützen – allesamt wichtige Triebkräfte für die zyklischen Sektoren Brasiliens. Ein Niedrigzinsumfeld könnte auch eine Rotation in Aktien begünstigen.

Dennoch ist der Ausblick für Brasilien keineswegs ungetrübt. Die Haushaltslage des Landes stellt weiterhin eine strukturelle Herausforderung dar. Die Staatsverschuldung wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahrzehnts ein hohes Niveau erreichen, was vor allem auf die obligatorischen Ausgaben für Renten sowie Steuererleichterungen zurückzuführen ist. Auch wenn die jüngsten Reformen die Dividendenbesteuerung eingeführt und einige Ausnahmeregelungen gestrichen haben, bleiben tiefgreifende Strukturveränderungen – insbesondere eine umfassende Rentenreform und eine umfassende Rationalisierung der Steuerbemessungsgrundlage – politisch schwierig.

Die Haushaltslage bleibt angespannt und die Umsetzung der Reformen erfordert politische Disziplin. Dennoch sind wir der Ansicht, dass Brasilien aufgrund der sich verbessernden binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der starken Auslandsnachfrage und der wieder anziehenden Kapitalzuflüsse innerhalb der Schwellenländerallokationen aus seinem Schatten heraustritt und zunehmend an Attraktivität gewinnt.

