Flávio Bolsonaro hat den ersten Wahlgang knapp gewonnen. Für Staatsanleihen zählt aber vor allem der neue Kongress. Er entscheidet, ob das Land seine Schulden in den Griff bekommt.

Brasilien nach dem 1. Wahlgang Warum für Brasiliens Staatsanleihen der Kongress mehr zählt, als der Präsident

In der Stadt Rio de Janeiro leben rund 6,2 Millionen Menschen. Wie sich die Rendite brasilianischer Staatsanleihen entwickelt, hängt auch vom neuen Kongress ab, der im Februar 2027 zum ersten Mal zusammenkommt.

Am 4. Oktober hat Brasilien einen neuen Kongress gewählt und zugleich den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl abgehalten. Dabei lag Senator Flávio Bolsonaro von der rechten Liberalen Partei (Partido Liberal, PL) mit 47 Prozent überraschend vor Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores, PT), der auf rund 45 Prozent kam. Weil keiner der beiden die absolute Mehrheit erreichte, treffen sie am 25. Oktober in einer Stichwahl erneut aufeinander.

Bei der zeitgleichen Wahl zur Abgeordnetenkammer baute die PL ihre Stellung deutlich aus. Sie kommt auf 121 der 513 Sitze, 24 mehr als 2022. Damit stellt sie die größte Fraktion einer einzelnen Partei seit 1990. Zweitstärkste Kraft bleibt die Föderation aus Lulas Arbeiterpartei PT, der Kommunistischen Partei Brasiliens (Partido Comunista do Brasil, PCDOB) und der grünen Partei (Partido Verde, PV) mit 88 Sitzen, davon 70 für die PT.

Auch im Senat wird die PL mit 28 von 81 Sitzen voraussichtlich stärkste Kraft. Eine eigene Mehrheit hat jedoch keines der Lager: Für Gesetze sind 257 Stimmen nötig, für Verfassungsänderungen 308. Der neue Kongress tritt am 1. Februar 2027 zusammen.

Brasiliens Verhältniswahlsystem mit offenen Listen hat erneut eine zersplitterte Abgeordnetenkammer hervorgebracht: Rund 20 Parteien ziehen ein, keine kommt auch nur auf ein Viertel der Sitze. Die PL von Flávio Bolsonaro ist mit 121 von 513 Mandaten zwar klar stärkste Kraft, doch weder sie noch das Lager um Lula verfügt über eine eigene Mehrheit.

Ob der künftige Präsident eine fiskalische Konsolidierung tatsächlich gesetzgeberisch durchsetzen kann oder es bei Ankündigungen bleibt, hängt deshalb von den Parteien der Mitte ab. Für Anleiheinvestoren dürfte die Frage, welche Mehrheiten sich im neuen Kongress bilden, daher wichtiger sein als der Ausgang der Stichwahl selbst.

Partei Sitze 2026 Anteil Partido Liberal (PL) 121 23,6 % Federação Brasil da Esperança: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV) 88 17,2 % Federação União Progressista: União Brasil, Progressistas (PP) 87 17,0 % Partido Social Democrático (PSD) 43 8,4 % Republicanos 41 8,0 % Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 36 7,0 % Podemos 27 5,3 % Partido Socialista Brasileiro (PSB) 15 2,9 % Federação: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Rede Sustentabilidade (Rede) 15 2,9 % Federação: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Cidadania 11 2,1 % Partido Novo (Novo) 10 1,9 % Federação: Partido Renovação Democrática (PRD), Solidariedade 7 1,4 % Partido Democrático Trabalhista (PDT) 6 1,2 % Avante 5 1,0 % Missão 1 0,2 % Gesamt 513 100 %

Die Wirtschaft Brasiliens befindet sich nicht in einer Krise und die Zentralbank hat ihre Glaubwürdigkeit wiederhergestellt. Der geldpolitische Ausschuss senkte den Leitzins im September auf 13,75 Prozent – die fünfte Zinssenkung in Folge um jeweils 25 Basispunkte. Hintergrund ist, dass sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation zurückgegangen sind und inzwischen unter der Obergrenze des Inflationszielkorridors liegen.

Das eigentliche Problem liegt im Staatshaushalt. Die Bruttoverschuldung des Staates erreichte im Juli 82,5 Prozent des BIP. Auf Zwölfmonatssicht liegt die aktuelle Zinslast bei 8,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist ein außergewöhnlich hoher Wert, selbst im internationalen Vergleich.

Ein großer Teil der brasilianischen Schulden ist an den Leitzins gekoppelt, sodass die Zinsbelastung sehr sensibel auf Änderungen des Zinsniveaus reagiert: sowohl nach oben als auch nach unten. Dennoch bleibt der Primärsaldo negativ, und die Schuldenquote wird sich nicht allein durch sinkende Zinsen stabilisieren lassen. Beide Seiten dieser Gleichung müssen sich verändern.

Einzelhandel, Wohnungsbau und Automobilindustrie leiden unter Finanzierungskosten

Finanzierungskosten in dieser Größenordnung sind keine abstrakte Größe. Bei einem Leitzins von 13,75 Prozent und einem Realzins von nahezu 9 Prozent werden Kredite nicht mehr marktgerecht bepreist, sondern faktisch rationiert. Hoch verschuldete Unternehmen refinanzieren sich zu prohibitiv hohen Spreads, Investitionsausgaben werden aufgeschoben und die konsumorientierten Sektoren wie Einzelhandel, Wohnungsbau und die Automobilindustrie tragen einen Großteil der Last der Anpassung.

Die privaten Haushalte sehen sich mit einigen der teuersten Verbraucherkredite der Welt konfrontiert. Derselbe Zinssatz, der die Währung stabilisiert, bremst die Investitionen, um die Wachstumsrate anzuheben.

Die primäre Aufgabe der nächsten Regierung wird darin bestehen, die Schuldenquote auf einen glaubwürdigen Abwärtspfad zu bringen. Reformen sind notwendig, um einen Primärüberschuss dauerhaft zu sichern und nicht nur auf ein einziges Jahr zu beschränken.

Haushaltskonsolidierung senkt die Risikoprämie

Eine glaubwürdige Haushaltskonsolidierung senkt die Risikoprämie. Eine niedrigere Prämie ermöglicht es der Zentralbank, die Zinsen weiter und schneller zu senken, ohne das Inflationsziel zu gefährden. Niedrigere Zinsen senken die Zinslast. Dadurch entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess.

Das schafft finanzpolitischen Spielraum für öffentliche Investitionen und staatliche Dienstleistungen sowie geldpolitischen Spielraum für private Investitionen. Genau diese Dynamik könnte das Wachstum ermöglichen, das Brasilien seit rund einem Jahrzehnt vermisst.

Doch auch der umgekehrte Weg verstärkt sich selbst: Bei unveränderter Politik steigt die Schuldenquote weiter an, wird die Zinslast einen immer größeren Teil des Staatshaushalts verschlingen und die Märkte werden weiterhin einen hohen Risikoaufschlag für die anhaltende Unsicherheit verlangen.

Letztendlich entscheidet Brasilien am 25. Oktober darüber, wer überhaupt in der Lage sein wird, diese wirtschaftspolitischen Entscheidungen zu treffen. Die Entwicklung in der Abgeordnetenkammer und im Senat sollte ebenso aufmerksam verfolgt werden wie der Ausgang der Präsidentschaftswahl selbst.

Der Schlüssel zur wirtschaftlichen Zukunft Brasiliens liegt nicht allein im Präsidentenamt, sondern in der Fähigkeit, im Kongress eine tragfähige Mehrheit für fiskalische Reformen zu organisieren.