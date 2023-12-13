Volkswirt Jörn Quitzau
Brauchen wir die Schuldenbremse noch?
Schuldenbremse – ja oder nein? Die Meinungen gehen hier deutlich auseinander. „Die einen sehen sie als Zukunftsbremse, weil die Schuldenbremse notwendige Investitionen verhindere und die Handlungsfähigkeit des Staates beschränke“, sagt Jörn Quitzau. „Andere sehen in dem Urteil eine wichtige Bestätigung der Schuldenbremse, weil die Politik nun viel stärker gezwungen ist, die Ausgaben des Staates zu priorisieren und mit den vorhandenen Mitteln auszukommen.“