Finanzexpert:innen beziehen Stellung Braucht es den Weltfrauentag eigentlich immer noch? Ja, leider

Beim Weltfrauentag wird jedes Jahr deutlich, dass Frauen und Männer längst noch nicht gleichberechtigt sind. Es geht zwar voran, aber sehr langsam. Da Geld beim Thema Ungleichheit eine große Rolle spielt, haben wir Finanzexpert:innen wie Frank Thelen oder Karolina Decker zum aktuellen Stand befragt.

© Jessica Hunold / Collage mit Canva

Satte 31 Prozent: So groß ist der Gender Pay Gap in der Finanzbranche. Damit ist der Finanzsektor im Branchenvergleich traurige Spitze. Das geht aus einer aktuellen Studie der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hervor. Wir haben die Studie zum Anlass genommen und uns einmal in der Finanzbranche umgehört, wie die Expert:innen den Stand beim Thema Gleichberechtigung einschätzen, was sie vom Weltfrauentag halten und bei welchen Themen in diesem Jahr am dringendsten gehandelt werden muss.

Denn eins ist klar: Solange Frauen nicht genauso viel verdienen wie Männer, sind sie noch nicht gleichberechtigt!

„Wenn wieder Weltfrauentag ist, kommt mir eigentlich jedes Jahr der gleiche Gedanke, dass ich mich frage: Wann wird der Tag kommen, an dem es diesen Tag gar nicht mehr braucht und wir nicht mehr auf die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern hinweisen müssen, weil es eben keine Ungleichheiten mehr gibt?“, überlegt Anke Pauli, Gründerin der Finanztheke.

Kümmert euch um Finanzen und Altersvorsorge

Da sie im Bereich Finanzbildung aktiv ist, liegt ihr „natürlich das Thema finanzielle Unabhängigkeit besonders am Herzen. Gerade auch im Hinblick auf die Altersarmut, die vielen Frauen droht.” In diesem Zusammenhang appelliert sie auch ganz klar an die Frauen selbst:

Anke Pauli: Die Gründerin der Finanztheke zum Weltfrauentag. © Privat

„Es ist so wichtig, dass ihr aktiv werdet und euch um das Thema Finanzen und Altersvorsorge kümmert! Je früher ihr das macht, umso entspannter habt ihr es später. Und wir wollen doch schließlich alle nicht nur heute, sondern auch später noch gut leben und vielleicht auch noch tolle Reisen machen, uns mit Freundinnen treffen, also los!“

Aber es geht ja zumindest schon etwas voran.

Das Deutsche Aktieninstitut hat im Januar 2023 herausgefunden, das sich 2022 mehr Frauen als Männer neu für Aktien, den Aktienfonds oder einen ETF entschieden haben! Das sind doch sehr erfreuliche Nachrichten.

„Es sind zwar insgesamt immer noch wesentlich mehr Männer als Frauen an der Börse unterwegs, aber wir sind doch auf einem sehr guten Weg und das freut mich ungemein!“