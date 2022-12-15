Nach Übernahme durch Ideal Bremme ersetzt Mischler im Mylife-Vorstand

Nach der Übernahme durch die Ideal Versicherung hat Mylife eine neue Vorständin berufen. Madeleine Bremme übernimmt diese Position vom bisherigen Vorstand Claus Mischler.

Madeleine Bremme: Nach der Mylife-Übernahme durch Ideal steigt die 44-Jährige in den Mylife-Vorstand auf.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die Übernahme der Mylife Lebensversicherung und der Honorarkonzept durch die Ideal-Gruppe genehmigt. Daraufhin hat der neue Aufsichtsrat von Mylife Madeleine Bremme (44) zur neuen Vorständin bestellt. Bremme wird künftig die Bereiche Finanzen, Kapitalanlage, Produktentwicklung und Aktuariat verantworten.

Bremme löst Claus Mischler als Vorstand ab, der den Göttinger Lebensversicherer im Zuge des Eigentümerwechsels verlässt. Seine Führungspositionen innerhalb der bisherigen Muttergesellschaft Swiss Insurevolution Partners behält Mischler bei.

Bremme ist seit 2004 bei der Ideal

Nach der Ausbildung bei einer gesetzlichen Krankenkasse und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Leipzig mit dem Schwerpunkt Versicherung stieg Bremme 2004 bei der Ideal Versicherungsgruppe als Assistentin des Vorstandsvorsitzenden ein. In den darauffolgenden Jahren war sie innerhalb der Ideal in unterschiedlichen leitenden Funktionen tätig. Seit Januar 2010 verantwortet sie den Bereich Finanzen. Seit Januar 2020 ist Bremme Mitglied des Vorstands der Ideal Sterbekasse Lebensversicherung. Ihre bisherigen Aufgaben innerhalb der Ideal Versicherungsgruppe wird sie auch zukünftig fortführen.

Nach der Übernahme durch die Ideal Versicherung gehören nun Evi Vogl, die ehemalige Deutschland-Chefin des Vermögensverwalters Amundi, Michael Thiemermann, ehemaliges Vorstandsmitglied der Ergo-Gruppe und jetzt Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Fachhochschule der Wirtschaft in Marburg sowie die Ideal-Vorstände Rainer M. Jacobus (Vorsitzender) und Karlheinz Fritscher (stellvertretende Vorsitzender) dem Aufsichtsrat der Mylife Lebensversicherung an.