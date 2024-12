Ein tragisches Ereignis erschüttert die Gesundheitsbranche: Der Vorstandschef des US-Krankenversicherungskonzerns United Healthcare ist am Mittwochmorgen (Ortszeit) in New York erschossen worden. Brian Thompson wurde vor dem Hilton Hotel im Viertel Midtown mit mehreren Schüssen in die Brust getroffen. Der 50-Jährige wurde laut mehrerer US-Medienberichte in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt worden sei. Mittlerweile bestätigte die New Yorker Polizei in einer Pressekonferenz den Tod des Managers. Thompson, der im US-Bundesstaat Minnesota lebte, sei ohne Personenschützer unterwegs gewesen.

Verdächtiger noch nicht gefasst

Ermittler erklärten gegenüber US-Medien, dass der Bewaffnete bereits einige Zeit vor Thompsons Ankunft in der Gegend gewartet habe. Nach Angaben der „New York Times“ geht die Polizei von einem gezielten Angriff aus. Die Polizei suche noch immer nach dem Verdächtigen, der zu Fuß mit einer schwarzen Gesichtsmaske und einem grauen Rucksack geflohen sei, zunächst zu Fuß und später mit einem E-Bike in Richtung Central Park. United Healthcare wollte den Berichten zufolge in dem Hotel am Mittwoch eine Investorenveranstaltung abhalten, die aber frühzeitig abgebrochen wurde. Die Polizei setzte laut Medienberichten eine Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar für Hinweise zum Täter aus.

„Wir sind zutiefst traurig und geschockt über den Tod unseres lieben Freundes und Kollegen Brian Thompson“, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns United Healthcare Group, zu dem United Healthcare gehört. „Brian war ein hoch respektierter Kollege und Freund für alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Wir arbeiten eng mit der New Yorker Polizei und bitten um Ihre Geduld und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit. Unsere Herzen sind bei der Familie von Brian und allen, die ihm nahe standen.“

20 Jahre im Unternehmen

Thompson war seit April 2021 Vorstandschef von United Healthcare. Zuvor leitete er als Vorstandsvorsitzender die staatlichen Programme des Unternehmens. Zum Unternehmen stieß er nach sieben Jahren bei der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers im Jahr 2004. Thompson war verheiratet und hinterlässt zwei Kinder.

United Healthcare ist das Gesundheitsvorsorgegeschäft der United Health Group mit 49 Millionen Versicherten. Der Konzern ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Mit einem Umsatz von 324,2 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von 28,4 Milliarden US-Dollar, steht United Health auf Platz 15 der weltgrößten Unternehmen (Stand: 2023).