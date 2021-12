Während Dax, Nikkei und Dow Jones Anlegern in diesem Jahr bereits nette Gewinne verschafften, lieferten die Aktienmärkte der großen Emerging Markets eine enttäuschende Performance. Bleiben die Bric-Staaten auf der Verliererspur? DAS INVESTMENT.com macht einen Streifzug durch die vier Staaten. Teil 1: Asiens Giganten China und Indien.

„Die BIP-Wachstumsraten haben zwar nachgelassen, doch abgesehen von Brasilien wächst die Wirtschaft in den Bric-Ländern noch immer sehr viel schneller als in den meisten Industriestaaten“ meint Mark Mobius. „Größere Probleme“, wie sie den Wachstumsstars derzeit immer wieder nachgesagt werden, kann der Emerging-Markets-Experte von Franklin Templeton nicht erkennen.Vor allem in Asien ist der Nährboden gut. Einen Zuwachs von 6,6 Prozent Wirtschaftsleistung prognostiziert die Asiatische Entwicklungsbank den Schwellenländern Asiens für 2013. Hauptmotor bleibt China. Dort soll die Wirtschaft um 8,2 Prozent zulegen.Das 1,3 Milliarden-Einwohner-Reich ist im Wandel. Der 2011 verabschiedete 12. Fünf-Jahres-Plan sieht vor, dass das bislang stark investitionsgetriebene Wachstum auf eine breitere Basis gestellt wird und der Konsum künftig eine größere Rolle spielt. Die bereits stark gestiegenen und weiter steigenden Löhne und verfügbaren Einkommen bilden dafür die Basis.