BRIC-Fonds: Anleger zögern noch, 58 Prozent setzen auf China

Auch demografische Trends wie die junge Bevölkerung dieser Länder, die fortschreitende Urbanisierung und die Entstehung einer Mittelschicht mit entsprechender Kaufkraft, sieht Koch als positive Effekte, die für ein Investment in die BRIC-Staaten sprechen.Weitere Erkenntnisse: 58 Prozent der Befragten glauben, dass China in den nächsten 20 Jahren am rasantesten unter den vier BRIC-Volkswirtschaften wachsen wird. 19,7 Prozent nennen Indien, 12,1 Prozent Russland und lediglich 7,7 Prozent Brasilien.Hintergrund: Die Umfrage wurde im Juni 2010 von TNS Emnid im Auftrag von Goldman Sachs Asset Management (GSAM) durchgeführt. Befragt wurden 2.000 Personen, eine repräsentative Personengruppe in Deutschland zur Wahrnehmung der BRIC-Länder.