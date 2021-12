BRIC-Staaten „Nichtzyklische Schwellenland-Aktien sind langfristig ein klarer Kauf“

Aktienfirmen, die in diesen Absatzmärkten aktiv sind, sollte man näher betrachten. In erster Linie profitieren Konsumgüterhersteller, die Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs herstellen. Sie unterliegen nicht den üblichen konjunkturellen Zyklen. Entsprechend ist ihre Gewinn- und Dividendenentwicklung stetiger. Diese Unternehmen werden an der Börse deshalb oftmals etwas teurer gehandelt als die Anbieter von zyklischen Gütern. Nichtzyklische Aktien aus den Schwellenländerregionen sind langfristig ein klarer Kauf.Passive Fonds, die nur einen Index abbilden, sind in diesem Umfeld nicht die erste Wahl. Besser fahren Anleger, die einen breit streuenden, aktiv gemanagten Schwellenländeraktienfonds aussuchen, der in alle Länder und Regionen - und nicht auf die BRIC-Staaten beschränkt - mit Schwerpunkt in konsumorientierte Unternehmen investiert. Alternativ sollte man einen globalen Aktienfonds im Langfristteil des Depots haben, der in Global Player anlegt, die Produkte des täglichen Bedarfs herstellen, die von der steigenden Konsumnachfrage in den aufstrebenden Märkten profitieren.