DWS-Managerin Carola Marx blickt auf ihren Karriereweg zurück – über Zweifel, Empathie als Führungsstärke und die Kraft von Netzwerken unter Frauen.

Brief an mein jüngeres Ich | Teil 1 „Führung bedeutet nicht, die schärfste Stimme im Raum zu sein“

Früher und heute: Carola Marx, Head of Investment Operations EMEA bei der DWS Group, blickt auf ihre Karriere zurück und erzählt, welche Erfahrungen sie gesammelt hat.

Liebe Carola,

Ich schreibe Dir aus deiner Zukunft – nicht, um Dir Fehler zu ersparen, sondern um Dir zu sagen: Was Du erlebst, hat seinen Sinn und wird Dich weiterbringen.

Du stehst mitten in Deiner Lehre und glaubst, dass Karriere nur den anderen gelingt. Die Carola, die Dir schreibt, leitet einen großen Bereich bei einem deutschen Asset Manager und verantwortet weltweit viele Mitarbeiter. Habe also keine Angst, wenn Du Dich auf Deinem Weg unsicher fühlst.

In der Investmentbank und im Asset Management wirst du lernen, Dich in einer

schnellen, anspruchsvollen Welt zu behaupten. Was Du heute als Schüchternheit wahrnimmst, ist eigentlich Deine größte Stärke: Empathie. Führung bedeutet nicht, die schärfste Stimme im Raum zu sein, sondern die feinste Antenne zu haben. Spannungen zu verstehen, bevor sie eskalieren. Talente zu erkennen, bevor sie sich selbst erkennen. Deine Fähigkeit, echte Verbindungen zu schaffen, wird Dich weiterbringen als jedes Zertifikat. Mitarbeiter folgen Dir nicht, weil Du die Chefin bist, sondern weil sie Dir vertrauen. Weil sie spüren, dass Du sie forderst und förderst – und fachliche Entscheidungen mit menschlicher Tiefe triffst.

Und noch etwas wird deinen Weg prägen: Netzwerke. Anfangs wirst Du denken, gute Arbeit spreche für sich selbst. Später wirst Du verstehen, dass Sichtbarkeit und gegenseitige Unterstützung ebenso entscheidend sind. Vor allem Netzwerke unter Frauen werden Dir Kraft geben, Mut machen, Türen öffnen. Es wird Momente geben, in denen Du zweifelst — doch genau dann wird jemand sagen: „Du kannst das. Und Du gehörst hierher.“ Diese Stimmen wirst Du nie vergessen. Und irgendwann wirst Du selbst anderen diesen Mut zusprechen.

Natürlich wird es Rückschläge geben. Habe keine Angst vor Präsentationen, die danebengehen, Entscheidungen, die Du später anders treffen würdest. Jedes dieser Erlebnisse wird Dich stärken und Dir die Gewissheit geben: Du musst nicht perfekt sein, um eine Inspiration für andere zu sein.

Dein zukünftiges Ich

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen unseres Female Specials. „Brief an mein jüngeres Ich“ – drei Frauen, drei Karrieren, drei Perspektiven. Teil 1 von 3.