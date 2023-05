Großbritannien Royale Rendite: Diese 10 Marken von König Charles liefen 62 Prozent besser als der FTSE 100

Am 6. Mai krönt das Vereinigte Königreich seinen neuen König: Charles III. Während die finalen Vorbereitungen für die feierliche Zeremonie in vollem Gange sind, hat die Social-Investing-Plattform Etoro eine Studie mit Schwerpunkt auf britischen Aktien veröffentlicht. Sie zeigt, dass Anleger sich einiges von König Charles über britische Marken abschauen können - und dabei auch noch gute Rendite einfahren.

Für die Analyse erstellte Etoro einen Korb aus 10 britischen Traditionsmarken, die entweder börsennotiert oder Teil größerer börsennotierter Unternehmen sind. Zweites Kriterium war, dass die Unternehmen eine königliche Vollmacht besitzen („Royal Warrants“), die Royals also zum Kundenstamm gehören. Der Status des königlichen Hoflieferanten ist ein begehrtes Siegel mit jahrhundertelanger Tradition, welches nur von ausgewählten Royals vergeben wird. Die meisten der von König Charles insgesamt 181 vergebenen Royal Warrants gingen an kleinere, lokale und familiengeführte Unternehmen. Nur wenige wurden an große börsennotierte Firmen vergeben.

So lief der Royal Index

Daraus ergibt sich der neu kreierte "Etoro Royal Index". Und der glänzt mit einer üppigen Rendite: Als Benchmark dient der bekannten FTSE 100-Index, der in den letzten fünf Jahren um 24 Prozent und in den letzten drei Jahren sogar um 62 Prozent übertroffen wurde. Seit Jahresbeginn (Year-to-Date) liegt der königliche Index immerhin noch 10 Prozent über dem FTSE 100.

Zu den Unternehmen im Royal Index zählen Luxusmarken wie der Uhrenhersteller Watches of Switzerland und größere Konglomerate mit britischen Traditionsmarken im Portfolio, wie zum Beispiel Newell Brands, zu dem The Parker Pen Company gehört.

Über den Betrachtungs-Zeitraum von fünf Jahren war Hermès mit einem Kursanstieg von 281 Prozent der beste Wert im Index. Die rote Laterne gehört dem Sportwagenhersteller Aston Martin, dessen Aktien in den letzten fünf Jahren 95 Prozent an Wert verloren haben.

Marken mit royaler Strahlkraft

„Die starke Kursentwicklung dieses Index zeigt, dass sich Kulturgüter und Luxus unabhängig von wirtschaftlichen Höhen und Tiefen verkaufen“, sagt Ben Laidler, Stratege für globale Märkte bei Etoro. „Der Index, der von Gewehren und Uhren bis hin zu Schuhen und Regenmänteln reicht, hat sich ziemlich konstant besser entwickelt als der FTSE 100, wenn auch mit einem bescheidenen Jahr, in dem einige Gewinne verloren gingen.“ Das liege daran, dass die Marken „eine attraktive Kombination aus stabiler Nachfrage und Preismacht“ besitzen, so Laidler.

Die Untersuchung von eToro zeigt, dass König Charles nicht nur ein gutes Händchen für Qualität hat, sondern auch für Marken, die sich an der Börse gut schlagen.