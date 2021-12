Britische Banker-Boni steigen trotz Sonderabgabe

Wie das britische Statistikamt ONS meldete, stiegen die ausgezahlten Boni im britischen Finanzsektor im vergangenen Jahr um 25 Prozent. Damit flossen 10 Milliarden britische Pfund – das entspricht 12 Milliarden Euro – als Sonderzahlungen an Führungskräfte und Mitarbeiter britischer Kreditinstitute.Ausgezahlt wurde das Geld zwischen Dezember 2009 und April 2010 – und damit genau in dem Zeitraum, als die Regierung in Großbritannien die Sonderabgabe von 50 Prozent auf die Bonuszahlungen einführte.