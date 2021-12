Britische Berenberg-Niederlassung mit zwei Neueinstellungen

White berichtet an die Gründer des britischen Vermögensverwaltungs-Teams Fred Hervey und Ross Elder. Sein dritter Vorgesetzte ist Richard Brass, der ebenfalls neu im Unternehmen ist. Brass, der bei Schroders Private Banking als Leiter des Kundengeschäft tätig war, wechselte im Juli zu Berenberg.Ebenfalls im Juli stellte Berenberg Matthew Stemp ein, der sowohl Aufgaben für das Private Banking von Berenberg Asset Management in Hamburg von London aus erledigt, als auch das Geschäft der Vermögensverwaltung mit institutionellen Kunden in Großbritannien mit aufbaut. Stemp war zuvor 17 Jahre lang bei UBS Global Asset Management tätig.