Iris Bülow 12.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Britische Finanzaufsicht Provisionsverbot für Vermögensverwalter auf der Kippe

Möglicherweise gibt es in Großbritannien demnächst wieder Provisionszahlungen beim Verkauf von Anlageprodukten, stellte die Chefin der britischen Finanzaufsicht FCA Tracey McDermott in einem Interview in Aussicht.