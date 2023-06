Wegen Missbrauchsvorwürfen Britische Hedgefondsboutique Odey feuert ihren Gründer

Crispin Odey gilt in der Londoner City als Investmentlegende. Der 64-Jährige hat sich aus bescheidenen Verhältnissen hochgearbeitet. Sein 1991 gegründeter Hedgefonds verwaltete zwischenzeitlich mehr als 13 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus trat Odey als Wahlkampfspender sowohl für die Konservative Partei des Vereinigten Königreichs als auch für die Brexit-Kampagne in Erscheinung. Nun trennt sich der britische Anbieter Odey Asset Management von seinem umstrittenen Gründer. Damit soll die Flucht von Kunden und Investoren gestoppt werden. „Mit dem heutigen Tag wird er keine wirtschaftliche oder persönliche Beteiligung mehr an der Partnerschaft haben“, heißt es in einem Schreiben der Odey-Asset-Management-Führung vom gestrigen Sonntag.

Der Sturz von Odey kam, nachdem die Financial Times (FT) am Donnerstag berichtet hatte, dass 13 Frauen, darunter ehemalige Angestellte, ihn beschuldigt hatten, sie zwischen 1998 und 2021 missbraucht oder belästigt zu haben. Die Atmosphäre in den Büros sei sehr unangenehm gewesen, so die Frauen. Nicht nur sexistische Sprüche wie die Frage nach der BH-Größe seien an der Tagesordnung gewesen. Dem Hedgefonds-Chef wird unter anderem vorgeworfen, seine Mitarbeiterinnen regelmäßig gegen ihren Willen an verschiedenen Körperstellen „massiert“ zu haben. Odey selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie seien Unsinn. Er deutete in einem Telefonat mit der FT bereits an, sich gegen den Rauswurf zur Wehr setzen zu wollen.

US-Großbanken wie Morgan Stanley, J.P. Morgan und Goldman Sachs, die als Prime-Broker die Finanztransaktionen für Odey Asset Management abwickeln, haben sich dennoch von dem britischen Hedgefonds-Haus distanziert, wie verschiedene Medien berichten. Der Vermögensverwalter Schroders zog seine Investitionen ab und der kanadische Versicherungskonzern Canada Life beendete seine Geschäftsbeziehungen mit den Briten.

Britische Turbulenzen und Fall von Wirecard bringen Crispin Odey enorme Gewinne ein

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der Rauswurf kommt nach einem der besten Jahre für Crispin Odey. Der auch in Deutschland handelbare Odey Swan Fund schloss das Jahr 2022 mit einer Jahresrendite von 85 Prozent ab – trotz oder gerade wegen der Turbulenzen an den weltweiten Kapitalmärkten. Denn solche Fondsvehikel nutzen ausgeprägte Trends nach oben oder unten. Bei Seitwärtsbewegungen an den Märkten ist es für die Fondsmanager schwierig, Geld zu verdienen.

Allein im September vergangenen Jahres legte der Hedgefonds um 25 Prozent zu. Odey profitierte vor allem von seinen Short-Wetten auf britische Staatsanleihen und das britische Pfund, die durch die Pläne von Premierministerin Liz Truss für umfangreiche Steuersenkungen stark unter Druck gerieten. Odey’s wiederholte Wetten gegen das britische Pfund hatten in den sozialen Medien und in politischen Kreisen für Empörung gesorgt. Einige sahen darin einen Versuch des bekannten Vermögensverwalters, von den wirtschaftlichen Problemen Großbritanniens nach dem Brexit zu profitieren. Auch beim Pleitekonzern Wirecard bewies Odey den richtigen Riecher und wettete massiv gegen den ehemaligen Dax-Konzern. Nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) jedoch ein Leerverkaufsverbot verhängt hatte, musste Odey seine Short-Positionen schließen, legte aber Widerspruch ein.

Die Investmentmanagement-Aktivitäten von Odey Asset Management werden wie gewohnt fortgeführt, teilte das Unternehmen mit. Allerdings wird es bei den Fonds, die bisher von Odey und seinem Co-Manager Freddie Neave verwaltet wurden, einige Änderungen geben. So wird der Odey Pan European Fund künftig von Oliver Kelton verwaltet. Auf Kelton’s Gespür für aussichtsreiche europäische Aktien können deutsche Anleger mit dem Brook European Focus Fund setzen. Hier investiert der Manager sehr konzentriert in rund zwei Dutzend europäische Aktien. Über drei Jahre erwirtschaftete Kelton, zu dessen Favoriten aktuell Total Energies, Carrefour und Tesco zählen ein Plus von 63 Prozent. Beim Odey Swan Fund prüft die Gesellschaft verschiedene Optionen, darunter auch die Schließung des Fonds. In der Zwischenzeit wird er weiterhin von Freddie Neave gemäß den Anlagezielen verwaltet. Alle anderen Fonds der Gesellschaft werden wie gewohnt gehandelt.