„Fund Brand 50“: J.P. Morgan AM könnte an Blackrock vorbeiziehen

An der Spitze des europäischen Asset Management Rankings steht auch 2025 weiterhin Blackrock mit einem Total Brand Score von 5.066 Punkten (ein Plus von 124 Punkten), gefolgt von J.P. Morgan AM (4.438 Punkte, +755), Fidelity (2.762 Punkte, -43 Punkte), Pictet AM (1.906 Punkte, -240 Punkte) und Amundi (1.697 Punkte, -84 Punkte).

ETF-Anbieter verzeichnen weiterhin Erfolge im Ranking. So ist Vanguard um zwei Plätze auf Rang 7 aufgestiegen, während neue Anbieter wie Vaneck (+16 Plätze auf Rang 47) und Wisdomtree (+9 Plätze auf Rang 50) erstmals in die Top 50 vorstoßen konnten. Der Trend hin zu passiven Investments setzt sich somit fort, was als „Paradigmenwechsel“ in der Investmentbranche bezeichnet werden kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die größten Aufsteiger und Absteiger in Europa

Zu den bemerkenswertesten Aufsteigern in Europa zählen:

Comgest (+9 Plätze auf Rang 19)

(+9 Plätze auf Rang 19) Janus Henderson (+10 Plätze auf Rang 30)

(+10 Plätze auf Rang 30) Artemis (+9 Plätze auf Rang 36)

(+9 Plätze auf Rang 36) Rothschild AM (+14 Plätze auf Rang 38)

(+14 Plätze auf Rang 38) Vaneck (+16 Plätze auf Rang 47)

Auf der Verliererseite stehen hingegen:

Nordea (-6 Plätze auf Rang 18)

(-6 Plätze auf Rang 18) Invesco (-4 Plätze auf Rang 22)

(-4 Plätze auf Rang 22) Vontobel AM (-9 Plätze auf Rang 34)

(-9 Plätze auf Rang 34) Lazard AM (-12 Plätze auf Rang 35)

Globale Trends: US-Häuser dominieren weltweit

Im globalen Ranking festigen US-Häuser ihre Position weiter. Von den 23 Gruppen, die es auf die globale Top-Liste schafften, stammen 20 aus den USA. In Führung ist hier erneut Blackrock, gefolgt von J.P. Morgan AM, Fidelity, Vanguard und Pimco.

Nur drei europäische Manager konnten sich im globalen Ranking platzieren: Amundi (Platz 10), Schroders (Platz 13) und Allianz Global Investors (Platz 15).

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Asia-Pacific: Blackrock erobert China

In der APAC-Region bleibt die Top 3 mit Blackrock, J.P. Morgan und Fidelity unverändert. Besonders bemerkenswert ist Blackrocks Sprung in China vom 24. Platz im Jahr 2023 auf den ersten Platz in 2024. Diese Entwicklung spiegelt die vorsichtige Haltung chinesischer Fondsselektoren wider, die in volatilen Märkten zunehmend auf etablierte globale Marken setzen.

In den Top 10 der APAC-Region folgen auf die ersten drei Pimco (Platz 4, +3), Allianz GI (Platz 5, -1), Alliance Bernstein (Platz 6, -1), Vanguard (Platz 7, +2), Schroders (Platz 8, unverändert), Franklin Templeton (Platz 9, -3) und Blackstone Group (Platz 10, +30).

Alternative-Investment-Spezialisten gewinnen in Asien deutlich an Bedeutung. So stieg die Blackstone Group um 30 Plätze auf Rang 10, während auch KKR (+24 auf Platz 24), Robeco (+19 auf Platz 25), Vaneck (+29 auf Platz 32), Oaktree Asset Management (+63 auf Platz 40), The Carlyle Group (+31 auf Platz 42) und Partners Group (+63 auf Platz 43) deutliche Zuwächse verzeichneten.

Regionale Vergleichstabelle der Top 5 Asset Manager nach Region

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Die wichtigsten Markenattribute

Die Studie untersucht auch, welche Markenattribute für Fondsselektoren besonders wichtig sind. In Europa sind die Top-5-Attribute:

Ansprechende Anlagestrategie Expertenwissen Kundenorientiertes Denken Bereitstellen der besten Informationen Solidität

ESG verliert an Bedeutung

Ein erwähnennswerter Trend ist, dass der Faktor „Soziale Verantwortung/Nachhaltigkeit“ in allen drei Regionen (USA/Europa/APAC) deutlich an Bedeutung verloren hat und jetzt das am wenigsten wichtige Kriterium für Fondsselektoren darstellt.

Einige Marken, die stark mit ESG-Investitionen assoziiert werden, wie Nordea (von Platz 12 auf 18 gefallen), verzeichneten 2024 einen Rückgang ihrer Markenwerte.

Die Broadridge-Studie basiert auf den Wahrnehmungen von etwa 1.200 professionellen Fondsselektoren, den „Gatekeepern“ der Branche, die im Kalenderjahr 2024 befragt wurden.