Die Broadridge „Fund Brand 50“-Studie ist eine der relevantesten der Branche. Und in diesem Jahr gleicht das Markenranking im europäischen Asset Management zumindest an der Spitze einem Déjà-vu: Wie schon 2022 führt Blackrock erneut die Bestenliste an, gefolgt von J.P. Morgan AM, Fidelity, Pictet und Amundi. Doch im Mittelfeld gibt es durchaus Bewegung, wie die jüngste Ausgabe der jährlichen Studie „Fund Brand 50“ von Broadridge zeigt.



Damit das Ranking möglichst repräsentativ ist haben die Studienautoren die Wahrnehmung von Asset Managern bei etwa 1.200 professionellen Fondsselektoren, quasi den „Gatekeepern“ der Branche, untersucht.



Pictet behauptet sich in der Top-Liga der Asset Manager Dass sich viele internationale Großkonzerne im Spitzenranking finden, überrascht nicht. Bemerkenswert ist jedoch die starke Position von Pictet im Ranking: Der Schweizer Asset Manager...