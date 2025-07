Das US-amerikanische Fintech Broadridge Financial Solutions hat die Übernahme des Schweizer Unternehmens Acolin angekündigt. Der Zürcher Anbieter ist auf grenzüberschreitende Fondsverteilung und regulatorische Services in Europa spezialisiert.

Die Transaktion soll Broadridges Position im europäischen Asset-Management-Markt ausbauen. Das an der New Yorker Börse notierte Unternehmen will durch die Akquisition ein pan-europäisches Fondsverteilungsnetzwerk schaffen und Asset Managern den Zugang zu europäischen Investoren erleichtern. Die Übernahme reiht sich in Broadridges Strategie ein, das Geschäft mit Asset-Management-Lösungen durch gezielte Akquisitionen auszubauen. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere kleinere Fintech-Anbieter übernommen.

„Acolins Fondsverteilungstechnologie und Compliance-Fähigkeiten ergänzen unsere bestehenden Lösungen“, erklärte Michael Tae, Group President bei Broadridge. Die Kombination solle die Verwaltung von Fondseinführungen, Vertrieb und Compliance optimieren.

Acolin bedient nach eigenen Angaben mehr als 100 Kunden und bietet Zugang zu mehr als 500 Distributoren in 30 Ländern. Das Unternehmen übernimmt für Asset Manager die zentrale Verwaltung von Distributordaten, Verträgen und Compliance-Anforderungen. Zusätzlich unterstützt es bei Fondsregistrierungen und rechtlicher Vertretung in Europa. Erst Ende verganenen Jahres hatte Acolin seinerseits den Fondsanalyseanbieter Accelarando Associates übernommen.

Europas Fondsmarkt sehr divers

Broadridge ist bereits im europäischen Markt aktiv und bedient nach eigenen Angaben knapp 200 Asset Manager. Das Unternehmen verwaltet dabei Vermögenswerte von 1,5 Billionen US-Dollar. Die Übernahme von Acolin soll die bestehenden Services erweitern und zusätzliche Compliance-Operationen integrieren.

Der Technologiekonzern beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter in 21 Ländern und wickelt täglich Wertpapiergeschäfte im Wert von mehr als 10 Billionen US-Dollar ab. Das Unternehmen ist im S&P 500 Index gelistet.

Der europäische Fondsmarkt ist durch unterschiedliche nationale Regularien und Distributionsstrukturen geprägt. Asset Manager müssen in jedem Land spezifische Compliance-Anforderungen erfüllen, um ihre Produkte vertreiben zu können. Diese Komplexität führt oft zu längeren Markteinführungszeiten.

Acolin positioniert sich als zentrale Schnittstelle, die diese Herausforderungen für ihre Kunden vereinfacht. „Die Kombination unserer Lösungen wird eine End-to-End-Lösung schaffen“, kommentierte Acolin-Chef Theo Splinter die geplante Übernahme.

Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Broadridge erwartet jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Broadridge-Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen.

Broadridge erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,1 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 852 Millionen US-Dollar.