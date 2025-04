An den Aktienmärkten herrscht Ausnahmezustand: Der MSCI World verlor seit Jahresbeginn rund 14,5 Prozent , allein im März ging es um 8 Prozent bergab (Boerse.de, Stand: 14. April 2025). Die Ursache für die Talfahrt liegt in der Zoll- und Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der am 2. April – von ihm selbst als „Liberation Day“ bezeichnet – Zölle auf Importe aus fast allen Lä...

Björn Andersen, Bereichsleiter Brokerage bei Comdirect, berichtet: „Wir konnten eine erhöhte Handelsaktivität auf die Kurseinbrüche infolge der US-Zollankündigungen feststellen und erreichten am vergangenen Montag (7. April 2025, Anm. d. Red.) Spitzenwerte bei der Anzahl der Trades.“ Der 7. April sei der Tag mit den meisten Transaktionen in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte der Marke Comdirect gewesen – mit etwa fünfmal so vielen Transaktionen wie an einem durchschnittlichen Handelstag.

An den Aktienmärkten herrscht Ausnahmezustand: Der MSCI World verlor seit Jahresbeginn rund 14,5 Prozent , allein im März ging es um 8 Prozent bergab (Boerse.de, Stand: 14. April 2025). Die Ursache für die Talfahrt liegt in der Zoll- und Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der am 2. April – von ihm selbst als „Liberation Day“ bezeichnet – Zölle auf Importe aus fast allen Ländern ankündigte. Inzwischen verkündete der US-Präsident zwar eine vorübergehende Zoll-Pause und Ausnahmen für Tech-Importe – gegen die volatile Marktsituation half das jedoch nur begrenzt.

Diese Einschätzung teilt auch Björn Andersen: „Besonders auffällig ist, dass wir bislang auch keine grundlegenden Veränderungen in den Ausführungsdaten unserer Wertpapiersparpläne feststellen können. Diese werden von der großen Mehrheit unserer Kunden unverändert weitergeführt.“

Christian W. Röhl beobachtet bei Scalable Capital: „Der allergrößte Teil unserer Kunden agiert ohnehin eher passiv am Markt, also regelbasiert, systematisch, automatisch, weil eben ETFs, ETF-Sparpläne der Kern dessen sind, was unsere Kundinnen und Kunden machen.“ Über 56 Prozent der Scalable-Kunden haben ETFs im Depot und führen regelmäßig über eine Million Sparpläne aus.

Statt Panikverkäufen: Chance auf günstige Einstiege

Die Kurseinbrüche scheinen für viele Anleger sogar ein Kaufsignal zu sein. Röhl berichtet von einem Livestream mit über 10.000 Zuschauern, bei dem die Meinung vorherrschte: „Wenn ich Zeit habe, wenn ich langfristig investiere, dann kann ich doch jetzt auch meinen Sparplan – so ich denn in der glücklichen Lage bin, dass ich mir das leisten kann – aufstocken, um bei diesen Kursen etwas mehr mitzunehmen.“

Auch Andersen stellt fest: „Nach Anzahl der Trades wurde im Verhältnis von Käufen zu Verkäufen etwas mehr gekauft.“ Dies deutet darauf hin, dass viele Anleger die niedrigeren Kurse als Kaufgelegenheit nutzen.

Käufe dominieren klar

Besonders deutlich wird dieser Trend bei der Smartbroker AG. Thomas Soltau, Vorstand des Unternehmens, nennt im Gespräch mit DAS INVESTMENT konkrete Zahlen. Während am 4. April 59 Prozent Käufe 41 Prozent Verkäufen gegenüberstanden, lag das Verhältnis am 7. April – dem schwarzen Montag – bei 64 Prozent Käufen zu 36 Prozent Verkäufen. Am 8. April erreichte der Anteil der Käufe mit 73 Prozent gegenüber nur 27 Prozent Verkäufen sogar seinen Höhepunkt. Selbst am 9. April blieb das Verhältnis mit 65 Prozent Käufen zu 35 Prozent Verkäufen deutlich auf der Kaufseite.

„Die Zahlen überraschen – im besten Sinne“, erklärt Soltau. „Sie zeigen, dass viele Anlegerinnen und Anleger heute deutlich überlegter agieren als noch vor einigen Jahren. Gerade in einer Phase hoher Unsicherheit und starker Kursverluste hätten viele früher reflexartig verkauft. Stattdessen sehen wir nun: Unsere Kundinnen und Kunden haben die Gelegenheit genutzt und überwiegend zugekauft.“

Mehr Besonnenheit als im Corona-Crash

„Im Vergleich zur Situation zu Beginn der Corona-Pandemie haben die Anlegerinnen und Anleger insgesamt besonnener reagiert“, stellt Andersen fest.

Eine von Comdirect Ende letzten Jahres durchgeführte Studie unter 1.000 Wertpapierbesitzenden zeigt, dass nur 10 Prozent der Befragten in Kurseinbrüchen ein Risiko sehen. Hingegen betrachten 53 Prozent solche Phasen als Chance, während 37 Prozent sich auf die langfristige Wertentwicklung konzentrieren. 65 Prozent der Befragten gaben den Rat, in schwierigen Marktphasen die Ruhe zu bewahren.

„Das hat sich in diesen Tagen auch bestätigt“, sagt Andersen. „Trotz der insgesamt hohen Aktivität im gesamten Markt haben wir festgestellt, dass viele Kundinnen und Kunden auch gar nicht gehandelt haben. Das lässt darauf schließen, dass diese Kundinnen und Kunden vor allem auf die langfristige Entwicklung ihrer Wertpapiere achten.“

„Das ist ein starkes Signal für die zunehmende Reife einer neuen Anlegergeneration – mutiger, strategischer, langfristiger denkend“, erläutert Soltau von Smartbroker. „Was sich während der Corona-Krise bereits angedeutet hat, wird jetzt mehr als deutlich: Aus der Angst ist Agieren geworden.“

Welche Wertpapiere jetzt gefragt sind

Welche ETFs bei Anlegern am 7. April, auf dem Höhepunkt der Zoll-Angst, besonders im Fokus standen, zeigt eine Auswertung der Comdirect.

Die 10 meistgehandelten ETFs bei Comdirect am Crash-Tag

Platzierung ETF ISIN Performance YTD Performance 3 Jahre 1 iShares Core MSCI World IE00B4L5Y983 -11,9 Prozent +13,4 Prozent 2 iShares Core S&P 500 IE00B5BMR087 -15 Prozent +15,3 Prozent 3 Amundi MSCI World LU1681043672 -12 Prozent +12,6 Prozent 4 Vanguard FTSE All-World Dist IE00B3RBWM25 -11 Prozent +11,5 Prozent 5 Xtrackers MSCI World IE00BJ0KDQ92 -11,9 Prozent +13,4 Prozent 6 iShares Core Dax DE0005933931 +1,8 Prozent +39,4 Prozent 7 Vanguard FTSE All-World Acc IE00BK5BQT80 -11 Prozent +11,47 Prozent 8 Xtrackers Dax LU0274211480 +1,8 Prozent +39,7 Prozent 9 Vaneck Defense IE000YYE6WK5 +18,1 Prozent - 10 Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data IE00BGV5VN51 -16,6 Prozent +35,2 Prozent

Quelle: Comdirect, 7. April 2025, ohne Sparplanausführungen

Besonders auffällig: Auch während der Marktturbulenzen standen breit gestreute ETFs bei Anlegern im Fokus. Darüber hinaus wurden auch die beiden großen Themen-ETFs Vaneck Defence und Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data am schwarzen Montag oft ge- und verkauft.

Bei den Einzelaktien wurden Tech-Werte und Standardwerte bei der Comdirect am 7. April besonders viel gehandelt.

Die meistgehandelten Aktien bei Comdirect am Crash-Tag

Quelle: Comdirect, nach Anzahl Trades am 7. April 2025; ohne Sparplanausführungen

Was Anleger aus der Krise lernen können

Die aktuelle Marktlage erinnert daran, dass Schwankungen an der Börse normal sind. Experten raten daher, gerade in volatilen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren und an der langfristigen Anlagestrategie festzuhalten.

Für Anleger, die sich über die hohe USA-Gewichtung im MSCI World sorgen, könnten ETFs auf kleinere Unternehmen sowie eine höhere Gewichtung anderer Anlageregionen sinnvolle Ergänzungen sein. Statt zu verkaufen und Verluste zu realisieren, könnte es sich für Anleger mit verfügbarem Kapital lohnen, die aktuellen niedrigen Kurse zum Nachkaufen zu nutzen.

Weitere Experten-Tipps dazu, wie ETF-Anleger sich in volatilen Börsenzeiten am besten verhalten, finden Sie hier.