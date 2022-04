Wechsel in Köln Zurich holt neuen Broker-Chef

Jens Fratzke-Krafft wechselt vom Versicherer Axa zum Konkurrenten Zurich. Dort leitet er ab dem 1. Juni 2022 den Bereich Broker. Aktuell verantwortet er bei Axa den Maklervertrieb Komposit in der Region Mitte.

In seiner neuen Rolle wird Fratzke-Krafft an Jan Roß, den Bereichsvorstand für den Maklervertrieb der Zurich-Gruppe Deutschland, berichten. „Mit der Verpflichtung von Jens Fratzke-Krafft gewinnen wir einen erfahrenen Experten aus dem Markt, um unsere Services zu optimieren und so Geschäftspartner und Kunden von uns zu überzeugen“, erläutert Roß die Personalie.