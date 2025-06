Wie die Infrastruktur-Milliarden die Finanzmärkte beflügeln

Ein dumpfer Knall, Wasser spritzt meterhoch: In der Nacht vom 10. auf den 11. September 2024 stürzt in Dresden ein knapp 100 Meter langes Teilstück der Carolabrücke in die Elbe. Nur wenige Minuten zuvor fährt noch eine Straßenbahn über den Brückenabschnitt. Es grenzt fast an ein Wunder, dass niemand zu Schaden kommt. „Wir wissen, dass seit vielen Jahren viel zu wenig in die Instandhaltung investiert wird. Es ist das krasseste Signal, dass wir endlich ein Umdenken brauchen“, so Steffen Marx, Professor am Institut für Massivbau an der TU Dresden, in der ARD.

Marode Brücken, kaputte Straßen, alte Schienen: Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) müsste Deutschland für eine zukunftsfähige Wirtschaft in den kommenden zehn Jahren 600 Milliarden Euro investieren – allein 127 Milliarden Euro davon für Verkehrsinfrastruktur. Während andere Länder in Europa ihre Infrastrukturausgaben in den vergangenen Jahrzehnten bereits angehoben haben, gehört Deutschland zu den Schlusslichtern. Nach jahrelangen Diskussionen hat die Politik nun reagiert und ein langfristiges Investitionspaket geschnürt, das über die kommenden zwölf Jahre etwa 500 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte vorsieht.

Infrastruktur wird zum Wachstumstrend über 10 bis 20 Jahre

„Wir sehen hier einen Wachstumstrend über die nächsten 10 bis 20 Jahre“, so Oliver Schneider von der Fondsgesellschaft Wellington Management. Das Finanzpaket der Bundesregierung rücke das Thema bei Investoren wieder in den Fokus. Peter Brodehser von der DWS ergänzt: „Es ist zu erwarten, dass durch die stärkere Präsenz des Themas Infrastruktur in der Öffentlichkeit das Investoreninteresse an dieser Assetklasse steigt.“ Dies könne zu einer erhöhten Allokation in den Portfolios führen – insbesondere bei Family Offices und vermögenden Privatkunden.