1980 waren es die Hunt-Brüder, 2026 war es Kevin Warsh: Beide Male zerplatzte der Silber-Traum an der Macht des starken Dollars.

Es begann – so wird es später erzählt – mit Flugzeugen voller Silber: tonnenweise Metall, ausgelagert im Jahr 1979 in Tresore außerhalb der USA. An Bord war nicht irgendeine Fracht, sondern Millionen Unzen Silber – der strategische Vorrat zweier texanischer Milliardäre, die den Weltmarkt in die Knie zwingen wollten. Nelson Bunker Hunt und sein Bruder William Herbert, Söhne des legendären Ölmagnaten H.L. Hunt, hatten eine ebenso kühne wie riskante Wette abgeschlossen: Sie glaubten an den Untergang des US-Dollars – und setzten alles auf Silber.

Mehr als vier Jahrzehnte später, im Januar 2026, erlebte der Silbermarkt erneut einen historischen Absturz. Diesmal brauchte es keine heimlichen Flugzeuge, keine konspiratorischen Treffen mit saudischen Scheichs. Eine einzige Personalie genügte: Die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve durch Präsident Donald Trump ließ den Silberpreis binnen Stunden um über 30 Prozent abstürzen. Was verbindet diese beiden Episoden – getrennt durch eine ganze Ära der Finanzgeschichte? Und was können Anleger heute aus der berüchtigten Hunt-Attacke lernen?

Das Erbe eines texanischen Wildcatters

Um zu verstehen, warum die Hunt-Brüder überhaupt auf die Idee kamen, den globalen Silbermarkt zu kontrollieren, muss man in die Welt ihrer Kindheit zurückblicken. Haroldson Lafayette Hunt, genannt H.L., war kein gewöhnlicher Vater. Der Mann, der in den 1920er und 1930er Jahren sein Vermögen im Ölgeschäft machte, hinterließ bei seinem Tod 1974 nicht nur ein geschätztes Vermögen von zwei bis drei Milliarden Dollar, sondern auch ein ideologisches Erbe: tiefes Misstrauen gegenüber der Regierung, gegenüber dem Establishment, gegenüber allem, was nach Papiergeld roch.

Nelson Bunker, der älteste Sohn aus erster Ehe, war ein aktives Mitglied der Ultrakonservativen, sympathisierte mit der John Birch Society und teilte die Überzeugungen seines Vaters bis ins Mark. Als Präsident Nixon 1971 die Goldbindung des Dollars endgültig aufhob, sahen die Hunts ihre düstersten Prophezeiungen bestätigt. Die folgende Stagflation – jene toxische Mischung aus Inflation und wirtschaftlicher Stagnation, die die 1970er Jahre prägte – war für sie kein konjunkturelles Zwischenspiel, sondern der Vorbote des monetären Zusammenbruchs.

Da US-Bürgern der private Goldbesitz damals noch weitgehend verboten war, fiel die Wahl auf Silber. Für Bunker Hunt hatte das glänzende Metall fast religiöse Qualität. In einem Interview mit dem Time Magazine erklärte er einmal: „Silber erschien mir sicherer als Dollars.“ Diese Überzeugung trieb ihn und seinen Bruder William Herbert ab 1973 dazu, systematisch Silber zu akkumulieren – zunächst still und unauffällig, später zunehmend aggressiv.

Die Mechanik der Manipulation

Was die Hunts betrieben, war weit mehr als eine gewöhnliche Spekulation. Es war der Versuch eines „Corners“ – ein Begriff aus der Finanzgeschichte, der beschreibt, wie ein Akteur so viel von einem Rohstoff kontrolliert, dass er den Preis nach Belieben diktieren kann. Die Strategie war so simpel wie brutal: physisches Silber kaufen, gleichzeitig massive Positionen in Terminkontrakten aufbauen – und dann auf Lieferung bestehen.

Nelson Bunker Hunt, Sohn des Öl-Tycoons H. L. Hunt | Bildquelle: Imago Images / Everett Collection

Der entscheidende Clou lag im letzten Schritt. Normalerweise werden Futures-Kontrakte am Ende der Laufzeit nicht durch physische Lieferung, sondern durch Barausgleich geschlossen. Die Hunts jedoch verlangten die tatsächliche Auslieferung des Metalls. Damit entzogen sie dem Markt kontinuierlich verfügbare Bestände und trieben die Preise nach oben. Wer gegen sie gewettet hatte – also „short“ war –, geriet in existenzielle Not: Entweder man beschaffte physisches Silber zu explodierenden Preisen, oder man musste die Kontrakte zu Verlustpreisen glattstellen.

Um ihre Strategie zu skalieren, brauchten die Hunts allerdings mehr Kapital, als selbst ihr Ölvermögen hergab. Die Lösung fanden sie in einer Allianz mit wohlhabenden saudischen Investoren. Über die „International Metals Investment Company“ (IMIC), ein Vehikel mit Sitz auf den Bermudas, bündelten sie ihr Geld mit Partnern wie Mahmoud Fustok und mehreren Scheichs. Gemeinsam kontrollierten sie Schätzungen zufolge schließlich rund 180 bis 200 Millionen Unzen Silber – etwa ein Drittel des gesamten nicht-staatlichen Weltvorrats.

Die Zahlen sprechen für sich: Der Silberpreis stieg von rund 2 Dollar pro Unze im Jahr 1973 auf 6 Dollar Anfang 1979. Im September desselben Jahres, als der Markt die Knappheit erkannte, schnellte der Preis auf 11 Dollar. Im Dezember 1979, als industrielle Verbraucher zunehmend versuchten, sich mit dem Rohstoff einzudecken, waren es bereits 25 Dollar. Und am 18. Januar 1980 erreichte Silber sein historisches Allzeithoch: 49,45 Dollar pro Unze.

Der Aufschrei der Öffentlichkeit

Die Auswirkungen dieser Preisspitze waren nicht auf die Börsenticker beschränkt. In der realen Wirtschaft brach Chaos aus. Fotografie-Hersteller, deren Produkte auf Silberhalogeniden basierten, sahen ihre Kosten explodieren. Hersteller von Röntgenfilmen für Krankenhäuser fürchteten um ihre Produktion. Gleichzeitig löste die Preisrally einen regelrechten Silber-Rausch unter der Bevölkerung aus: Menschen schmolzen Familiensilber, alte Bestecke und Medaillen ein, um von den Rekordpreisen zu profitieren.

Das New Yorker Traditionshaus Tiffany & Co. schaltete eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, in der es die „gewissenlose Hortung“ durch Einzelne anprangerte, die den Preis für alle anderen unerreichbar mache. Die Medien stürzten sich auf die Geschichte: Der Spiegel titelte „Mit keinem Stoff der Erde so viel Geld gemacht“ und beschrieb Nelson Bunker Hunt als einen Mann, der abends manchmal um Hunderte Millionen Dollar reicher war als am Morgen. Das „Time Magazine“ widmete den Brüdern mehrere Storys, darunter die berühmte Ausgabe „Bunker's Busted Silver Bubble“ im Mai 1980.

Doch während die öffentliche Empörung wuchs, bereiteten die Börsenbetreiber und Regulatoren den Gegenschlag vor.

Silver Rule 7: Der regulatorische Hammerschlag

Am 7. Januar 1980 führte die New Yorker Rohstoffbörse Comex eine Regelung ein, die in die Finanzgeschichte als „Silver Rule 7“ eingehen sollte. Die Maßnahmen zielten direkt auf das Geschäftsmodell der Hunts:

Erstens wurden die Margin-Anforderungen – also die Sicherheitsleistungen für gehebelte Positionen – massiv erhöht. Was zuvor mit vergleichsweise wenig Eigenkapital kontrollierbar war, verschlang nun enorme Liquidität.

Zweitens wurde der Handel wenig später auf „Liquidation Only“ beschränkt: Man durfte bestehende Positionen nur noch verkaufen, aber keine neuen Kaufkontrakte mehr abschließen.

Drittens übte die Federal Reserve unter ihrem damaligen Chef Paul Volcker massiven Druck auf die Banken aus, keine Kredite mehr für spekulative Rohstoffgeschäfte zu vergeben.

Diese Kombination war tödlich. Die Hunts hatten ihre gigantischen Positionen zu einem erheblichen Teil auf Pump finanziert. Als der Preis aufgrund der Handelsrestriktionen zu fallen begann, gerieten sie in eine Spirale aus Nachschussforderungen. Je tiefer der Preis fiel, desto mehr Geld mussten sie nachschießen – Geld, das sie immer schwerer beschaffen konnten.

Silver Thursday: Der Absturz in den Abgrund

Der 27. März 1980 ging als „Silver Thursday“ in die Geschichte ein. An diesem Tag konnten die Hunts eine Margin-Nachschussforderung des Brokerhauses Bache Halsey Stuart Shields in Höhe von 100 Millionen Dollar nicht mehr bedienen. Die reichsten Männer Amerikas waren zahlungsunfähig.

Die Nachricht löste Panik aus. Der Silberpreis, der bereits von seinem Höchststand gefallen war, stürzte an einem einzigen Tag von etwa 21,25 auf 10,80 Dollar – ein Verlust von fast 50 Prozent. Innerhalb von nur zwei Monaten hatte das Metall rund 80 Prozent seines Wertes verloren. Die Sorge war nicht nur, dass die Hunts bankrott gehen würden, sondern dass sie die beteiligten Banken und Broker mit sich in den Abgrund reißen könnten.

Um eine Kettenreaktion zu verhindern, die das gesamte US-Finanzsystem destabilisiert hätte, orchestrierte ein Bankenkonsortium mit ausdrücklicher Billigung der Federal Reserve eine Kreditlinie von 1,1 Milliarden Dollar für die Hunts. Dieses Kapital diente ausschließlich dazu, die Verpflichtungen gegenüber den Brokern zu begleichen. Es war ein „Bail-out“ der besonderen Art – nicht um die Spekulanten zu retten, sondern um das System vor dem Kollaps zu bewahren.

Das juristische Nachspiel zog sich über ein Jahrzehnt hin. 1988 wurden die Hunts in einem wegweisenden Prozess der illegalen Marktmanipulation für schuldig befunden und zu über 132 Millionen Dollar Schadenersatz an das peruanische Staatsunternehmen Minpeco verurteilt. Durch die massiven Verluste – zeitweise stand eine Belastung von bis zu 1,7 Milliarden Dollar im Raum – sowie sinkende Ölpreise in den 1980er Jahren mussten Nelson Bunker und William Herbert Hunt 1988 Privatinsolvenz anmelden. Sie wurden vom Handel an US-Warenbörsen ausgeschlossen.

Eine Rally ohne Puppenspieler

Um die Dramatik des Januar 2026 zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, wie fundamental sich der Silbermarkt seit den 1980er Jahren verändert hat. Was damals primär ein monetäres Spekulationsobjekt war, ist heute ein kritischer Industrierohstoff. Silber ist das leitfähigste aller Metalle und spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Energiewende: Solarzellen, Elektrofahrzeuge, 5G-Infrastruktur und die explosionsartige Ausweitung von Rechenzentren für künstliche Intelligenz treiben die industrielle Nachfrage in nie gekannte Höhen.

Die Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2025 verbrauchte allein die Solarindustrie einen großen Anteil – je nach Schätzung rund ein Viertel – des globalen Angebots. Gleichzeitig befand sich der Silbermarkt im fünften Jahr in Folge in einem strukturellen Defizit – die Minenproduktion konnte mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Diese fundamentale Knappheit trieb den Preis von etwa 29 Dollar Anfang 2024 auf über 120 Dollar im Januar 2026.

Doch zu diesen realen Faktoren gesellte sich ein altes, bekanntes Narrativ: die Angst vor der Entwertung des Dollars. Unter der ersten Trump-Präsidentschaft hatten Investoren zunehmend Sorgen, dass die Fed ihre Unabhängigkeit verlieren und zu einem Instrument der Fiskalpolitik degradiert werden könnte. In diesem Szenario wäre Silber – wie schon in den 1970ern – ein perfekter Hedge. Der „Anti-Dollar-Trade“ erlebte eine Renaissance.

Der damalige US-Finanzminister Timothy Geithner (rechts) und Kevin Warsh, Gouverneur der US-Notenbank, beim Bankett der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten der G20 in Busan, Seoul, im Juni 2010. | Bildquelle: Imago Images / Xinhua

Kevin Warsh: Eine Nominierung schreibt Geschichte

Am 30. Januar 2026 zerplatzte dieser Traum. Donald Trump nominierte Kevin Warsh, einen ehemaligen Fed-Gouverneur und Wall-Street-Veteran, zum neuen Vorsitzenden der US-Notenbank. Warsh wurde an den Märkten als geldpolitischer Falke gelesen – ein Mann, der in seiner Zeit bei der Fed von 2006 bis 2011 die massive Bilanzausweitung der Zentralbank kritisiert hatte und als entschiedener Verfechter der institutionellen Unabhängigkeit der Fed bekannt war.

Die Reaktion der Märkte war unmittelbar und brutal. Die Nominierung von Warsh wurde als Signal interpretiert, dass die Ära des billigen Geldes vorbei war. Die Aussicht auf eine hawkishere Fed ließ den Dollar-Index sprunghaft ansteigen. Da Silber in Dollar gehandelt wird, verteuerte sich das Metall sofort für internationale Käufer. Gleichzeitig schwanden die Inflationsängste – der „Safe Haven“-Bonus von Silber löste sich in Luft auf.

Was folgte, war ein historischer Absturz: Der Silberpreis fiel in kurzer Zeit um über 30 Prozent auf gut 80 Dollar. Binnen 24 Stunden wurden massive Gewinne ausgelöscht – in Futures, ETCs/ETFs und Minenaktien. Es war der schlechteste Handelstag für Silber seit über 45 Jahren – seit dem Silver Thursday der Hunt-Brüder.

Parallelen und Unterschiede: Was bleibt, was ändert sich

Auf den ersten Blick scheinen die beiden Episoden wenig gemeinsam zu haben. 1980 war es die Akkumulation durch eine kleine Gruppe von Akteuren, die den Markt an den Rand des Zusammenbruchs brachte. 2026 war es die Antizipation einer geldpolitischen Wende, die eine spekulativ überhitzte Rally beendete. Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich Muster.

Erstens: In beiden Fällen war es die Wette gegen den Dollar. Die Hunts glaubten an den Untergang des Fiat-Geldsystems und setzten auf physisches Silber. Viele Investoren 2025/26 glaubten an eine politisch erzwungene Schwächung der Fed und setzten ebenfalls auf Silber. Beide Male setzte die Stabilisierung des Dollars – 1980 durch Volckers radikale Zinserhöhungen, 2026 durch die Erwartung an Warshs Unabhängigkeit – dem Höhenflug ein Ende.

Zweitens: Beide Crashs waren technisch durch Hebel und Liquiditätsengpässe verstärkt. Die Hunts finanzierten ihre Positionen auf Margin; als die Preise fielen, lösten Nachschussforderungen Zwangsverkäufe aus. 2026 waren es keine einzelnen Familien, sondern algorithmische Handelssysteme und derivative Positionierungen, die eine Abwärtskaskade auslösten, sobald der Trend kippte.

Drittens: In beiden Fällen änderte sich das Narrativ schlagartig. 1980 verwandelten neue Börsenregeln (Silver Rule 7) die Hunts von Marktbeherrschern in Opfer ihrer eigenen Strategie. 2026 verwandelte eine einzige Personalie die „Dollar-Kollaps“-Story in eine „Rückkehr zur geldpolitischen Normalität“-Story. Märkte, so zeigt sich, sind weniger von Fundamentaldaten als von Geschichten getrieben – und wenn die Geschichte kippt, kippt der Preis.

Lehren für Anleger: Das Silber-Paradox

Was können heutige Anleger aus dieser historischen Parallele lernen? Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Silber zwei Seiten hat: einerseits ein unverzichtbarer Industrierohstoff mit struktureller Knappheit, andererseits ein spekulatives monetäres Vehikel, das anfällig für Liquiditätsschocks ist.

Die fundamentale These für Silber – Energiewende, KI-Infrastruktur, Angebotsdefizite – ist intakt. Langfristig dürfte die Nachfrage weiter steigen. Doch kurzfristig zeigt der Januar 2026, dass selbst die solidesten Fundamentaldaten nichts gegen eine geldpolitische Repricing-Welle ausrichten können. Wer in Silber investiert, muss bereit sein, extreme Volatilität auszuhalten. Der Rat, den Risikomanager seit Jahrzehnten geben, gilt mehr denn je: Nicht mehr als 5 Prozent des Portfolios sollten in einem einzigen hochvolatilen Asset liegen.

Eine zweite Lehre betrifft die Regulierung. 1980 waren es Positionslimits und Handelseinschränkungen, die den Markt „korrigierten“. Heute sind die Mechanismen subtiler: Keine Börse musste eingreifen, weil die bloße Erwartung an eine stabilere Fed ausreichte, um das Kapital umzuschichten. Dennoch sollten Investoren wissen: Wenn ein Markt zu einseitig positioniert ist, finden Regulatoren oder Märkte immer einen Weg, das Ungleichgewicht zu korrigieren.

Drittens: Die Geschichte zeigt, dass der US-Dollar bis heute die ultimative Reservewährung ist. Die Hunts wetteten dagegen und verloren. Die „Anti-Dollar“-Spekulanten von 2025/26 wetteten erneut – und verloren erneut. Das bedeutet nicht, dass der Dollar unverwundbar ist. Doch wer gegen ihn wettet, sollte sich bewusst sein, dass die institutionelle Macht der USA – von der Fed über die Börsenaufsicht bis hin zu den Banken – immens ist.

Ausblick: Kommt eine zweite Rally?

Die Frage, die nun im Raum steht, lautet: War der Absturz im Januar 2026 das Ende der Silber-Story – oder nur eine gesunde Korrektur? Analysten sind gespalten. Einige verweisen auf die industrielle Nachfrage und das strukturelle Defizit und erwarten, dass Silber deutlich schneller einen Boden finden wird als nach dem Hunt-Crash. Andere warnen vor einer längeren Konsolidierungsphase, da viele spekulative Positionen erst einmal aus dem Markt gespült werden müssen.

Eines scheint jedoch klar: Silber bleibt ein Seismograph für die großen Fragen unserer Zeit. Wie glaubwürdig ist die Fed? Wie stabil ist der Dollar? Und wie schnell vollzieht sich die Energiewende? Wer in Silber investiert, wettet nicht nur auf ein Metall – sondern auf die Antworten zu diesen Fragen.

Die Gebrüder Hunt wollten den Markt besitzen. Kevin Warsh hat ihn – vielleicht unabsichtlich – durch seine bloße Reputation als Hüter des stabilen Geldes diszipliniert. In beiden Fällen war es die Rückkehr des starken Dollars, die dem Silber-Traum ein schmerzhaftes Ende setzte. Die Geschichte wiederholt sich nicht, heißt es oft – aber sie reimt sich. Und im Fall von Silber reimt sie sich auf einen bemerkenswert beständigen Rhythmus: Euphorie, Hebel, Kollaps. Wer diesen Rhythmus versteht, kann sich wappnen. Wer ihn ignoriert, wird ihn am eigenen Depot zu spüren bekommen.