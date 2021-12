Brüderwirtschaft C-Quadrat mit neuem Vorstand

Ab sofort verstärkt Carlos Mendez de Vigo y zu Loewenstein den Vorstand von C-Quadrat. Er übernimmt den Bereich Finanzen, Rechnungswesen und Controlling von seinem Bruder Cristobal Mendez de Vigo und wird darüber hinaus für IT & Prozessmanagement verantwortlich zeichnen. Cristobal Mendez de Vigo ist weiterhin für Beteiligungen, Verwaltung und Personal zuständig.

Carlos Mendez de Vigo war in den vergangenen Jahren in Führungspositionen bei Goldman Sachs International und Morgan Stanley vor allem im Bereich Risk Management aktiv. Seit 2014 leitete er die Abteilung Finanz-Institutionen-Risiko bei der Barclays Bank in London.