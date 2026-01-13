In seinem Büro bei Goldman Sachs in New York liegt ein Buch auf dem Tisch: „Playing to Win: How Strategy Really Works“. Der Autor, A.G. Lafley, war einst Chef von Procter & Gamble, einem Konzern, der Waschmittel, Rasierer und Geschirrspülmittel verkauft – Produkte, die jeder braucht, aber kaum jemand liebt. „Wenn man Chef von Procter & Gamble ist und versucht, sich beim Verkauf von Spülmittel abzuheben, ist das ein harter Job“, sagt Bryon Lake. Die Botschaft des Buches fasziniere ihn: Wie differenziert man sich in einem gesättigten Markt?

Seit Juli 2024 ist Lake Co-Head of Third Party Wealth und Chief Transformation Officer in der Client Solutions Group beim Vermögensverwalter Goldman Sachs Asset Management, der Vermögenswerte in Höhe von 3,5 Billionen US-Dollar betreut. Er ist für die Modernisierung von Systemen, Produkten und des Vertriebs verantwortlich – ein Schwerpunktthema hierbei bildet der Ausbau des ETF-Geschäfts. Ein nicht weniger harter Job.

Sein Arbeitsmodus ist radikal zukunftsgerichtet. „Ich wache jeden Morgen mit einer Frage auf: Wie können wir unseren Kunden in drei oder fünf Jahren dienen?“ Größe sei kein Ziel, Relevanz das Maß aller Dinge. „Wenn wir keine konkreten Probleme lösen, sind wir nicht relevant.“

Von Detroit in den Maschinenraum

Lakes Weg in die Hochfinanz beginnt fernab der Wall Street – in Detroit, Motor City. Sein Vater arbeitete bei der Comerica Bank, und manchmal nahm er Geschäftspartner im Auto mit, während der junge Bryon lauschend auf der Rückbank des Autos saß. „Auch wenn ich nicht alles verstand: Der Rhythmus der Gespräche, diese professionellen Interaktionen faszinierten mich.“

Nach seinem Studium der Internationalen Wirtschaft und Finanzen an der Taylor University in Indiana startete Lake denkbar unspektakulär: als Filialleiter bei der Fifth Third Bank in Livonia, Michigan. Morgens um halb acht zählte er Bargeldeinlagen von Restaurants aus der Umgebung – manchmal eine halbe Million Dollar in kleinen Scheinen. „Ich wusste schnell: Das ist nicht die Finanzwelt, die ich mir vorgestellt hatte.“

Der Durchbruch kam 2005. Lake wechselte zu Powershares, einem ETF-Startup in Wheaton, Illinois – kein Scherz – neben einem Streichelzoo. Er war Mitarbeiter Nummer zwölf. Die gesamte globale ETF-Industrie verwaltete damals weniger als 100 Milliarden Dollar. Heute sind es über 15 Billionen. Lake hat diese Revolution von Anfang an miterlebt. „Ich habe in drei Jahren 10.000 Gespräche über ETFs geführt.“ Kein Lehrbuch ersetzt diese Zeit. Keine Powerpoint diese Lernkurve.

Er erlebte später, was es heißt, ein Start-up in einen etablierten Konzern zu integrieren – und wie herausfordernd es sein kann, einen traditionellen Vermögensverwalter in eine ETF-Plattform zu verwandeln. Bei Goldman fließen diese Erfahrungen nun zusammen – gebündelt in einer Rolle, die eigens für ihn geschaffen wurde.

Die Anatomie einer Revolution

Wenn Lake heute über ETFs spricht, klingt das nicht nach Produktkategorie, sondern nach Infrastruktur. Er nutzt dafür eine griffige Analogie: „Der ETF ist wie der MP3-Player. Das ist die Technologie. Der Song, den man darauf spielt, ist das Investment.“

In den USA ist dieser Groschen längst gefallen. Aktive ETFs machen dort zwar nur etwa 10 Prozent des Bestands aus, ziehen aber bereits 36 Prozent der neuen Gelder an. „Diese Kurve ist sehr, sehr steil.“ Europa werde folgen, zeitverzögert. Das habe bei jeder Finanzinnovation so funktioniert. Erst Skepsis. Dann Standard.

Die Transformation, die Lake vorantreibt, bedeutet: Die besten „Songs“ von Goldman Sachs – also die aktiven Strategien und das hauseigene Alpha – müssen auf das Format gebracht werden, das die Kunden hören wollen. Und das ist zunehmend der ETF, nicht der klassische Fonds.

Doch ETFs sind für Lake nicht das Ziel der Transformation – sondern ihr sichtbarstes Symptom. Für Goldman ist das kein Marketingprojekt, sondern ein Umbaupfad: die systematische Migration von klassischem Fondsvertrieb in eine breite Plattformlogik mit besseren Daten darüber, was Kunden tatsächlich wollen.

Der Maschinenraum

Doch Daten allein sind Rauschen. Und hier wird es spezifisch – und sehr Goldman. Lake nennt es den Burggraben: Daten + Rechenleistung + Quant-Know-how. Drei Dinge, die kaum ein Asset Manager in diesem Maßstab kombinieren kann.

Goldman investiert jedes Jahr Milliarden in Technologie und rekrutiert eine große Zahl von Datenwissenschaftlern. „Sehr wenige Organisationen können sich leisten, so viel Geld in Infrastruktur zu investieren, um Daten in Investment-Signale zu übersetzen.“

Im Zentrum steht die Quantitative-Investment-Strategies-Plattform (QIS). Das Team arbeitet seit über 35 Jahren mit quantitativen Modellen, verarbeitet mehr als eine Billion Datenpunkte, nutzt über 100 Datenquellen, KI-Modelle, maschinelles Lernen – abgesichert durch menschliche Kontrolle. Mehr als 90 Investoren, unterstützt von über 100 Ingenieuren. Das Ziel ist kein geringeres als ein permanenter Informationsvorsprung – Alpha generiert durch Rechenleistung und menschliches Fachwissen.



Doch bei aller technologischen Aufrüstung stößt Lake an eine Grenze, die keine Datenbank lösen kann.

Das Marken-Paradox

Um zu erklären, was ihm am meisten Kopfzerbrechen bereitet, zieht Lake einen Vergleich zur Automobilindustrie: „Jeder kennt nicht nur BMW, sondern auch den X5, die 7er-Serie, die 5er-Serie. Die Produkte sind bekannt.“ Dann macht er eine Pause. „Wir haben das fünftgrößte aktive Vermögensverwaltungsgeschäft der Welt . Aber nicht jeder kennt unsere Produkte.“

Es ist ein erstaunliches Eingeständnis für einen der klangvollsten Namen der Finanzwelt. Goldman Sachs – das steht für Exzellenz, für Wall Street, auch für Einfluss. Aber welche Fonds hat die Firma? Welche ETFs? Das sei genau das Problem, sagt Lake. „Bei Rolex kennen Sie die Daytona, die Submariner. Bei uns?“ Er lässt die Frage im Raum stehen.

Die aktiven ETFs seien relativ neu, vieles noch unbekannt. „Es ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass jeder weiß, was wir können. Dafür haben wir neue Leute geholt, planen Veranstaltungen, machen mehr Marketing.“ Es klingt fast ungewöhnlich bescheiden für einen globalen Player wie Goldman Sachs.



Doch Bekanntheit allein löst kein strukturelles Problem. Lake weiß, dass Markenarbeit nur der sichtbare Teil einer tieferliegenden Veränderung ist. Transformation beschreibt er deshalb nicht als Kulturfrage, sondern als Systemarchitektur.

Immer wieder läuft seine Argumentation auf dieselben Stellschrauben hinaus: Systeme, Produkte, Investmentqualität und Vertrieb. Transformation bedeutet, diese Ebenen nicht nacheinander, sondern gemeinsam neu auszurichten. Dafür braucht es Autorität und Nähe zur Organisation. Der Vorteil seiner Rolle: Sie ist nicht auf eine Produktlinie beschränkt. Lake arbeitet quer durch die Strukturen, von IT bis Vertrieb, von Portfoliomanagement bis Marketing.

Transformation als Dauerzustand

Lake weiß, dass ein Umbau dieser Größenordnung keinem Zeitplan folgt – sondern der Architektur. Er weiß auch, dass nicht jede Produktidee ein Treffer wird.



Im „Bloomberg“-Podcast zitierte er einmal den legendären Musikproduzent Rick Rubin: Für zwölf gute Songs brauche man zwanzig Anläufe, sagt der. „Ich würde gerne diese Trefferquote haben“, lacht Lake. „Aber die Branchenstatistiken sind weniger großzügig.“ Die Kunst bestehe darin, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen: durch exzellente Prozesse, passende Technologien, klare Preisstrukturen und gut geschulte Teams. Der Mann weiß: Eine drei Billionen Dollar schwere Maschine transformiert man nicht über Nacht. Man macht es Schritt für Schritt, Produkt für Produkt, Kunde für Kunde.



Goldman Sachs Asset Management selbst wirbt derzeit mit dem Claim: Not just active. Relentless.



Man könnte ihn auch auf Lake beziehen.



Nicht, weil er radikal wäre. Sondern weil Transformation für ihn kein Projekt ist – sondern ein Zustand.