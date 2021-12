Redaktion 18.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

BU-Experten-Tag 2016 Berufsunfähigkeit richtig beraten

Am 23. Juni 2016 findet in Fulda der vierte BU-Experten-Tag statt. Dort erfahren Makler von ausgewiesenen BU-Experten, wie sie Hürden in der Beratung rund ums Thema Berufsunfähigkeit rechtzeitig erkennen und bewältigen können.