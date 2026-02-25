Wer im Leistungsfall eine BU-Rente bezieht, kann von jährlichen Überschüssen profitieren. Welche Versicherer dabei 2026 die Nase vorn haben – und was hinter den Zahlen steckt.

So passen Anbieter ihre LV an den höheren Höchstrechnungszins an

Die Überschussbeteiligung im Berufsunfähigkeits-Leistungsfall gilt in der Branche als wenig beachtete Kennzahl. Zu Unrecht, meint der Vermittler und BU-Experte Tobias Bierl. In seinem Blog erklärt er, was hinter dieser Kennzahl steckt, welche Vorteile eine seit Jahren konstant hohe Überschussbeteiligung Versicherten bietet, welche Gesellschaften in dieser Hinsicht vorbildlich sind und warum die Aussagekraft der Überschussbeteiligung trotzdem begrenzt ist.

Was die Überschussbeteiligung im Leistungsfall bedeutet

Wer eine Berufsunfähigkeitsrente bezieht, erhält nicht zwingend dauerhaft exakt den vertraglich vereinbarten Betrag. Versicherer können die laufende Rente durch nicht garantierte Überschüsse jährlich erhöhen. Bei einer BU-Rente von 3.000 Euro monatlich bedeutet eine Überschussbeteiligung von 1,8 Prozent eine Erhöhung auf rund 3.054 Euro im Folgejahr, rechnet Bierl vor.

Einmal gutgeschriebene Erhöhungen sind verbindlich – sie können nicht mehr rückwirkend gestrichen werden. Die künftigen Überschüsse hingegen werden jährlich neu festgesetzt und können auch sinken. Ursachen dafür können ein schlechteres Wirtschaftsergebnis des Versicherers, eine höhere Leistungsfall-Häufigkeit als kalkuliert oder Verschiebungen im allgemeinen Zinsniveau sein.

Der eigentliche Aussagewert der Kennzahl liegt dabei weniger in der absoluten Höhe als in ihrer Kontinuität: Da Versicherer die Beteiligung jederzeit anpassen können und Kunden dies vor dem Leistungsfall kaum wahrnehmen, gilt eine dauerhaft hohe Beteiligung als indirekter Hinweis auf Finanzstärke und Kundenorientierung.

Ausnahmesituation im Jahr 2025

Zum 1. Januar 2025 wurde der Höchstrechnungszins, also der Zins, den Lebensversicherer ihrer Kalkulation maximal zugrunde legen dürfen, von 0,25 auf 1,0 Prozent angehoben. Das machte neue Tarife günstiger, hatte aber eine direkte Kehrseite: Die Überschüsse im Leistungsfall sanken bei vielen Anbietern nahezu spiegelbildlich um die Differenz von 0,75 Prozentpunkten. Denn Überschüsse entstehen vereinfacht aus der Marge zwischen dem tatsächlich erwirtschafteten Zins und dem kalkulierten Rechnungszins – steigt Letzterer, schrumpft diese Marge automatisch. 2026 folgte nach dieser Bereinigung eine Stabilisierung des Marktes.

Diese Versicherer haben Überschussbeteiligung für 2026 erhöht

Bierl hat die Überschussbeteiligungen der wichtigsten BU-Anbieter in den vergangenen sechs Jahren analysiert. In seinem Blog zählt er Versicherer auf, die ihre Überschussbeteiligung im Leistungsfall zum laufenden Jahr angehoben haben. Das sind:

Cosmos Direkt erhöhte am deutlichsten um 0,45 Prozentpunkte auf 1,70 Prozent.

erhöhte am deutlichsten um 0,45 Prozentpunkte auf 1,70 Prozent. Stuttgarter gab eine Erhöhung um 0,40 Prozentpunkte weiter, auf nun 1,40 Prozent.

gab eine Erhöhung um 0,40 Prozentpunkte weiter, auf nun 1,40 Prozent. Generali zog um 0,35 Prozentpunkte auf 1,85 Prozent an.

zog um 0,35 Prozentpunkte auf 1,85 Prozent an. Alte Leipziger , LV 1871 und WGV erhöhten jeweils um 0,15 Prozentpunkte, auf 1,48 Prozent, 2,00 Prozent bzw. 1,75 Prozent.

, und erhöhten jeweils um 0,15 Prozentpunkte, auf 1,48 Prozent, 2,00 Prozent bzw. 1,75 Prozent. Ergo erhöhte moderat um 0,10 Prozentpunkte auf 1,30 Prozent.

erhöhte moderat um 0,10 Prozentpunkte auf 1,30 Prozent. Swiss Life erhöhte nach eigenen Angaben um rund 0,13 Prozentpunkte auf 1,13 Prozent, wobei die Werte je nach Tarifmodell (Metall-, Chemie- oder Klinikrente) leicht variieren können.

Als einzige Gesellschaft reduzierte laut Bierl die Dialog ihre Überschussbeteiligung im Leistungsfall um 0,20 Prozentpunkte auf 1,45 Prozent.

Die aktuelle Spitzengruppe

Mit Blick auf die absolute Höhe der Überschussbeteiligung führen 2026 folgende Anbieter laut Bierl den Markt an:

Huk-Coburg mit 2,35 Prozent,

mit 2,35 Prozent, HDI mit 2,10 Prozent,

mit 2,10 Prozent, Nürnberger mit 2,05 Prozent sowie

mit 2,05 Prozent sowie Bayerische, LV 1871 und VPV mit jeweils 2,00 Prozent.

Am unteren Ende des Marktes rangieren derzeit Condor mit 0,95 Prozent, Helvetia mit 0,70 Prozent und Münchener Verein mit 0,35 Prozent. Canada Life weist grundsätzlich keine Überschüsse im Leistungsfall aus, da das Produktmodell keine klassische Netto-Brutto-Kalkulation vorsieht. Dort sei eine vertraglich vereinbarte Leistungsdynamik daher praktisch unverzichtbar, betont der BU-Experte.

Die Grenzen der Aussagekraft

Bei aller Indikatorwirkung weist Bierl auf drei wesentliche Einschränkungen der Kennzahl hin.

Erstens ersetzt die Überschussbeteiligung keinen garantierten Inflationsausgleich. Wer eine gesicherte Erhöhung der BU-Rente im Leistungsfall anstrebt, muss eine vertraglich vereinbarte Leistungsdynamik abschließen. Die Überschüsse seien eine Ergänzung, kein Ersatz.

Zweitens sagt eine hohe Überschussbeteiligung allein nichts über die Gesamtqualität eines Tarifs aus. „Versicherungsbedingungen, Leistungsdefinitionen und die Praxis der Leistungsprüfung bleiben die vorrangigen Auswahlkriterien“, erklärt der Vermittler.

Drittens handelt es sich stets um eine Momentaufnahme der aktuellen Tarifgeneration. Die Werte können sich jährlich ändern – nach oben wie nach unten.

Bierls Fazit: Die Überschussbeteiligung im Leistungsfall ist eine nützliche Nebenkennzahl. Ein Versicherer, der hier über Jahre hinweg konstant hohe Werte ausweist, liefert damit ein schwaches, aber nicht bedeutungsloses Signal über seine finanzielle Solidität und Kundenorientierung. Als alleiniges Kriterium bei der Tarifwahl taugt sie allerdings nicht.