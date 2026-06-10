Hohe Anerkennungsquote, aber lange Wartezeit: Franke und Bornberg hat die Leistungspraxis von 16 BU-Versicherern analysiert – und ein strukturelles Problem erkannt.

Die meisten BU-Anträge werden anerkannt. Die Wartezeiten allerdings werden immer länger - vor allem, wenn die Ursache eine psychische Erkrankung ist.

Im BU-Markt herrscht seit Jahren ein harter Preiswettbewerb. Laut dem Map-Report Nr. 943 des Analysehauses Franke und Bornberg unterschreiten einzelne Versicherer die Marktdurchschnittsprämie um 40 Prozent und mehr, während gleichzeitig die Leistungsversprechen wachsen – durch Nachversicherungsgarantien, AU-Bausteine und Umtauschoptionen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Halten die Versicherer im Leistungsfall, was sie versprechen? Dieser Frage gehen die Franke-und-Bornberg-Analysten in ihrer BU-Leistungspraxisstudie 2026 nach. Für die Untersuchung wurden 36.128 Leistungsfälle aus dem Jahr 2024 ausgewertet – das entspricht nach Angaben von F&B mehr als 60 Prozent aller BU-Leistungsfälle am deutschen Markt. Beteiligt haben sich 16 Versicherer, darunter Allianz, Axa, Ergo, Generali, HDI, Nürnberger, Signal Iduna und Zurich. Zusammen versichern sie laut Studie 9,31 Millionen BU-Versicherte.

Anerkennungsquote stabil bei knapp 80 Prozent

Die Gesamtanerkennungsquote liegt unabhängig von der Rentenhöhe bei knapp 80 Prozent. Knapp 60 Prozent der Ablehnungen entfallen auf medizinische Gründe: Der versicherte BU-Grad von 50 Prozent wurde nicht erreicht.

Konkrete und abstrakte Verweisungen sowie Umorganisationen spielen dagegen kaum eine Rolle: Zusammen kommen sie laut Studie auf einen Anteil von lediglich 0,87 Prozent aller Ablehnungsgründe. Das widerlegt laut F&B ein verbreitetes Vorurteil, dass Verweisung ein gängiges Ablehnungsinstrument der Versicherungswirtschaft sei.

Regulierungsdauer steigt erneut – vor allem bei psychischen Erkrankungen

Weniger erfreulich ist der Befund zur Bearbeitungsdauer. Die durchschnittliche Regulierungsdauer ist 2024 erneut gestiegen: von 189 Tagen im Vorjahr auf nun 201 Tage. Bei anerkannten Anträgen beträgt die Dauer im Schnitt 192 Tage, bei Ablehnungen 208 Tage.

Am längsten warten Versicherte mit psychischen Erkrankungen: Eine Anerkennung dauert hier im Schnitt 286 Tage, eine Ablehnung 278 Tage. F&B führt das auf die diagnostische Komplexität psychischer Leiden zurück sowie auf die Schwierigkeit, einen exakten BU-Grad festzulegen. Den zweithöchsten Wert weisen Verletzungen und Unfälle auf, mit 237 Tagen bei Ablehnungen und 216 Tagen bei Anerkennungen.

Psychische Erkrankungen waren der häufigste BU-Grund

Psychische Erkrankungen sind 2024 mit einem Anteil von 28,35 Prozent der häufigste BU-Grund – vor Muskel-Skelett-Erkrankungen (18,77 Prozent) und Krebs (15,18 Prozent). Bei Frauen liegt dieser Anteil mit 29,52 Prozent höher als bei Männern (21,87 Prozent).

Laut Deutsche Rentenversicherung gehen mittlerweile über 40 Prozent aller neuen Bewilligungen bei der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente auf psychische Erkrankungen zurück.

Post-Covid: Hohe Anerkennungsquote trotz diagnostischer Unsicherheit

Erstmals analysiert die Studie systematisch Leistungsanträge aufgrund von Post/Long-Covid/VAC. Von über 300 untersuchten Anträgen wurden demnach 86 Prozent anerkannt – trotz des nach Angaben des Robert Koch-Instituts uneinheitlichen Krankheitsbilds.

Ein weiteres neues Thema ist die sogenannte Mitwirkungspflicht. Verbreitet ist die Annahme, Menschen mit psychischen Erkrankungen kämen dieser Pflicht besonders selten nach. Die Studiendaten widerlegen das: Bei psychischen Erkrankungen treten Mitwirkungspflichtverletzungen laut F&B nur in 17 Prozent der Fälle auf.

F&B sieht KI als Teil der Lösung

Als Gegenmittel gegen steigende Regulierungsdauern nennt Philipp Wedekind, Leiter Ratings Vorsorge und Nachhaltigkeit bei Franke und Bornberg, zwei Stellschrauben: den gezielten Aufbau qualifizierter Leistungsprüfer sowie eine stärkere Einbindung von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Regulierungsprozesse. „Steigende Regulierungsdauern sind ein strukturelles Problem, das die Branche aktiv angehen muss“, so Wedekind.

Die Studie erscheint jährlich und ist käuflich erwerbbar. Über die Teilnahme entscheiden die Versicherer selbst. Das schränkt die Aussagekraft mit Blick auf die Gesamtbranche ein.