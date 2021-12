Buchtipp: Die Lehman-Lektion

„Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern, der Weise aus den Fehlern anderer, und der Dummkopf lernt nie“, so beginnt das Buch der Risikomanagement-Experten Rudi Zagst, Johann Goldbrunner und Andreas Schlosser.Denn wie unterschiedlich die im Buch vorgestellten Banken und Investmentgesellschaften auch sind, eines haben sie gemeinsam – sie alle haben Fehler in einem wesentlichen Teil ihres Kerngeschäfts, nämlich dem Risikomanagement, gemacht, was ihren Untergang einläutete.Ausführlich und wissenschaftlich fundiert stellen die Autoren spektakuläre Fälle – von Crédit Lyonnais bis hin zu Lehman Brothers – vor, beleuchten die Hintergründe, fassen die Lektion, die der Leser aus dem Fallbeispiel gelernt haben sollte, zusammen und leiten daraus Handlungsempfehlungen ab.Zur besseren Übersichtlichkeit werden Fälle, Begriffsdefinitionen und Hintergrundinformationen durch verschiedene Farben hervorgehoben.Ein informatives Buch, das sich sowohl für Einsteiger als auch für Finanzprofis eignet.Rudi Zagst, Johann Goldbrunner, Andreas Schlosser: 34,90 Euro (896 Seiten)978-3-89879-502-9