Buenos Dias ETF – Ishares zieht’s nach Mexiko

Ab sofort stehen fünf in Deutschland aufgelegte ETF von Ishares auf dem Kurszettel der mexikanischen Börse Bolsa Mexicana de Valores. Es handelt sich um den Ishares DJ Stoxx 600 (WKN: 263530), den Ishares Dax (WKN: 593393) sowie drei Indexfonds auf Bundesanleihen mit kurzen, mittleren und allen Restlaufzeiten. Es ist Ishares’ erster Gang an den Golf von Mexiko und gehört zur aktuellen Wachstumsstrategie des ETF-Anbieters. Leichterer Handel über mehr Heimatbörsen bringt mehr Liquidität und somit mehr verwaltetes Vermögen, so das Kalkül.