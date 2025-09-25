„Notfallpatient“ GKV: Experten warnen vor einem Anstieg der Sozialabgaben auf 50 Prozent bis 2035 – und schlagen unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten vor.

Notaufnahme im Krankenhaus: Bei einer Anhörung des Gesundheitsausschusses am Mittwoch stellten Experten ihre Vorschläge zur Rettung der GKV vor. Anlass war ein Antrag der Linksfraktion, der unter anderem die schrittweise Abschaffung der PKV und einen Übergang zur Bürgerversicherung forderte.

Die Finanzierungskrise der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erfordert nach Ansicht von Experten schnelle Reformen – über den richtigen Weg herrscht jedoch Uneinigkeit. Bei einer Anhörung des Gesundheitsausschusses am Mittwoch warnten Sachverständige vor drastischen Beitragssteigerungen und forderten strukturelle Veränderungen im Versorgungssystem.

Linke: Beitragsbemessungsgrenze von 15.000 Euro und Bürgerversicherung

Anlass der Debatte war ein Antrag der Linksfraktion, der die Beitragsbemessungsgrenze auf 15.000 Euro monatlich anheben und perspektivisch ganz abschaffen will. Zudem wollen sie die private Krankenversicherung (PKV) langfristig in eine Bürgerversicherung überführen.

Die Linken begründen ihre Forderungen mit der akuten Finanznot der GKV: Bereits im Mai musste der Bund einen Zuschuss von 800 Millionen Euro vorziehen, nachdem die Liquiditätsreserve den gesetzlich festgelegten Mindestwert unterschritten hatte.

Warnung vor Beitragsexplosion: GKV-Beitragssatz von 20 Prozent

In der Expertenanhörung zum Linken-Antrag am Mittwoch zeichnete Richard Ochmann vom IGES-Institut ein düsteres Bild der künftigen Beitragsbelastung. Bei mittlerer Lohnentwicklung könne der GKV-Beitragssatz bis 2035 auf 20 Prozent steigen, der Pflegeversicherungsbeitrag auf 5 Prozent. „Insgesamt ist bis 2035 bei den Sozialversicherungen ein Anstieg auf 50 Prozent vorstellbar“, warnte Ochmann. Die Ausgabenentwicklung habe sich von den Einnahmen „entkoppelt“.

Simon Reif, Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg, stellte die einnahmeorientierten Reformansätze der Linken grundsätzlich infrage. Statt höhere Beiträge zu erheben, müssten die Ausgaben stärker kontrolliert werden. Als Beispiele nannte er die hohe Zahl von Krankenhausbehandlungen und Arztbesuchen. Eine Dynamisierung des Bundeszuschusses lehnte Reif ab, da dies die Anreize zum wirtschaftlichen Handeln der GKV mindere.

Selbstbeteiligung als Alternative

Christian Karagiannidis, Professor an der Universität Witten/Herdecke, brachte eine Selbstbeteiligung nach niederländischem Vorbild ins Spiel. Dort zahlen Versicherte 385 Euro pro Jahr selbst, bevor die Krankenversicherung greift. Hausarztleistungen seien von der Regelung ausgenommen. „Mit dieser unbürokratisch integrierten Selbstbeteiligung ließen sich womöglich die Beitragssätze sogar senken“, so Karagiannidis.

Ilias Essaida vom Sozialverband VdK wies solche Eigenverantwortungs-Forderungen scharf zurück. Diese schürten Ängste bei Versicherten, insbesondere Rentnern, und schädigten das Vertrauen in den Sozialstaat. Nach VdK-Berechnungen sei eine Finanzierungslücke von 37,7 Milliarden Euro entstanden, weil der Bund gesamtgesellschaftliche Aufgaben nicht ausreichend über Steuermittel finanziere.

Konsens bei Arzneimittel-Mehrwertsteuer

Einigkeit herrschte bei der Forderung nach einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 auf 7 Prozent. Dies würde die GKV nach Berechnungen der Linken um 5,5 Milliarden Euro jährlich entlasten. Deutschland gehört zu den wenigen EU-Staaten, die auf Medikamente den vollen Mehrwertsteuersatz erheben.

Antje Kapinsky vom Verband der Ersatzkassen forderte die Regierung zu raschem Handeln auf. „Es liegen genügend Ideen auf dem Tisch, sodass man sofort loslegen könnte.“ Die Bundesregierung plane jedoch erst für 2027 konkrete Reformvorschläge einer Expertenkommission.

Kritik am Regierungstempo

Auch der Linken-Antrag kritisiert das Tempo der Regierungskoalition scharf. Gesundheitsministerin Nina Warken habe die GKV bereits als „Notfallpatienten“ bezeichnet, dennoch wolle die Koalition das Problem bis 2027 vertagen. „Einem Notfallpatienten gibt man nicht nur eine Spritze zur Linderung der Symptome und lässt ihn dann zwei weitere Jahre liegen“, heißt es in der Begründung.

Die Linken kalkulieren, dass ihre Reformvorschläge die GKV um 28,7 Milliarden Euro und die Pflegeversicherung um 4,3 Milliarden Euro entlasten würden. Dazu zählen neben der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auch höhere Bundeszuschüsse für Bürgergeld-Bezieher und eine Dynamisierung des Bundeszuschusses.

Die Anhörung machte deutlich, dass zwar Einigkeit über die Dringlichkeit von Reformen herrscht, der Weg jedoch umstritten bleibt. Während die einen strukturelle Veränderungen im Versorgungssystem fordern, setzen andere auf eine gerechtere Verteilung der Finanzierungslasten durch höhere Beiträge von Besserverdienern.