Homeoffice gilt vielen als Grund für leere Büros in deutschen Großstädten. Eine HQ-Trust-Analyse von 35 Jahren Marktdaten zeigt: Ein anderer Faktor zählt mehr.

Neue Büroflächen werden oft im Aufschwung geplant – fertig sind sie meist erst im Abschwung.

Seit der Corona-Pandemie gilt Homeoffice vielen als Hauptgrund für die steigenden Büroleerstände in deutschen Großstädten. Die Datenlage der vergangenen 35 Jahre zeichnet allerdings ein anderes Bild: Schon nach der Dotcom-Blase und der Finanzkrise zogen die Leerstände an – lange bevor jemand von Homeoffice sprach. Der eigentliche Treiber war und ist die Konjunktur.

Das zeigt eine Analyse von Christian Langosch, Co-Leiter Immobilien beim Multi Family Office HQ Trust. Er stellt die Entwicklung von drei Größen zwischen 1991 und 2025 gegenüber: das preis- und kalenderbereinigte Wirtschaftswachstum, die Veränderung der Büroleerstände in den deutschen Top-7-Städten sowie die jährlichen Bürofertigstellungen, gemessen an der Fläche.

Bildquelle: HQ Trust

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Vier Krisen als Testfall

Der untersuchte Zeitraum umfasst vier größere Krisen: die Dotcom-Blase, die Finanzkrise, die Corona-Pandemie sowie die jüngste Zinswende samt Ukraine-Krieg. Anhand dieser Phasen lässt sich prüfen, ob der aktuelle Leerstand tatsächlich eine neue, durch Homeoffice ausgelöste Entwicklung ist – oder ob sich ein bekanntes Muster wiederholt.

Das Ergebnis ist eindeutig: „Homeoffice ist nicht der Grund für die vielen aktuell leerstehenden Büros, sondern die geringe Wirtschaftsleistung“, sagt Langosch.

Warum Fertigstellungen oft zur Unzeit kommen

Ein wiederkehrendes Muster erklärt die Verzögerung zwischen Wirtschaftslage und Büromarkt: Die Höhepunkte bei fertiggestellten Büroflächen lagen in der Vergangenheit häufig in Schwächephasen der Wirtschaft. Der Grund dafür liegt in der Planung: Bauprojekte starten meist dann, wenn die Nachfrage hoch ist und die Wirtschaft gut läuft. Weil Planung und Bau aber lange dauern, sind viele Gebäude erst fertig, wenn die Konjunktur bereits wieder nachlässt.

Daraus ergibt sich ein klarer Zusammenhang: Meist nehmen die Leerstände deshalb während oder unmittelbar nach einem Abschwung zu – dann steht einem größeren Flächenangebot eine schwache Nachfrage gegenüber. Umgekehrt sorgen wirtschaftliche Aufschwünge für mehr Bautätigkeit. In diesen Phasen kann das Angebot die Nachfrage noch nicht decken, weshalb die Leerstände sinken.

Seit der Zinswende laufen die Kurven auseinander

Aktuell zeigt sich allerdings ein ungewöhnliches Bild: Seit der Zinswende entwickeln sich Fertigstellungen und Leerstände erstmals spürbar in entgegengesetzte Richtungen. Die Leerstände steigen, während die Fertigstellungsquote sinkt.

Langosch erklärt sich das mit mehreren Effekten: Nach der Corona-Pandemie sei die Erholungsphase der Wirtschaft zu kurz gewesen, um neue Projekte fertigzustellen. Der Zinsschock habe zudem dazu geführt, dass viele Projekte schon während der Planung abgebrochen wurden, da die Nachfrage eingebrochen sei. Die trüben wirtschaftlichen Aussichten sorgten aktuell für keine erhöhte Flächennachfrage nach Büroarbeitsplätzen. Verstärkt werde der Effekt durch in den Ruhestand gehende Babyboomer und die wachsende Nutzung Künstlicher Intelligenz.

Langoschs Fazit: Auch wenn kaum neue Flächen auf den Markt kommen, dürften die Leerstände weiter steigen – selbst wenn die Wirtschaft wieder deutlich wachsen sollte. In der Vergangenheit hatte ein solches Wachstum für mehr Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen gesorgt.

Rat für Investoren

Für Immobilieninvestoren leitet Langosch daraus mehrere Empfehlungen ab. Leerstandsquoten sollten nie isoliert bewertet werden, sondern stets im Zusammenhang mit dem Konjunkturzyklus. Aktuelle Zahlen allein sagen wenig darüber aus, ob ein Standort strukturell oder nur zyklisch schwächelt.

Auch sinkende Neubauzahlen brächten den Markt nicht von selbst ins Gleichgewicht. Erst eine nachhaltig wachsende Wirtschaft dürfte die Nachfrage nach Büroflächen wieder anziehen lassen. Langfristig orientierte Investoren sollten den Markt deshalb aktuell besonders differenziert betrachten: „In einem stagnierenden Gesamtmarkt verzeiht die Assetklasse Immobilien keine Kompromisse bei der Standortqualität“, so Langosch.