Das Institut der Wirtschaftsprüfer macht Vorschläge, wo sich Bürokratie abbauen lässt. In der Finanzbranche etwa bei ESG-Berichten und Prüfpflichten für Banken und Versicherer.

Überbordende Bürokratie in der Finanzbranche: Wirtschaftsprüfer vom IDW haben Ideen, was überflüssig sein könnte.

Zu viele Berichte, Formate und Doppelrechnungen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat aufgeschrieben, was deutsche Unternehmen an Bürokratie belastet – und wo sich Abhilfe schaffen ließe, ohne wichtigen Informationswert zu opfern.

Viele der Vorschläge betreffen dabei die Finanzbranche direkt: von der Nachhaltigkeitsberichterstattung über den sogenannten PIE-Status kleiner Banken und Versicherer bis hin zu der Frage, welche Berichtspflichten Anlegern überhaupt einen Mehrwert liefern.

ESG-Berichterstattung: Stabiler Rahmen statt weiterer Reformen

Ein Thema, das Unternehmen wie Investoren in den vergangenen Jahren stark beschäftigt hat, ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Kaum ein Regelwerk hat so viel Unmut erzeugt wie die europäische CSRD-Richtlinie.

Der Druck aus der Branche war schließlich so groß, dass die EU-Kommission zurückruderte: Die Zahl der betroffenen Unternehmen wurde um rund 90 Prozent gesenkt, und mittlerweile schützt auch der sogenannte Value-Chain-Cap, eine Obergrenze für zulässige Datenanfragen, kleinere Zulieferer davor, von großen Abnehmern mit Auskunftsersuchen überflutet zu werden.

Das IDW erkennt die CSRD-Erleichterungen durchaus an. Gleichzeitig warnen die Wirtschaftsprüfer vor weiterer Reformhektik: Die Unsicherheiten der vergangenen Jahre hätten „zu einer erheblichen Fehlallokation von Kapital geführt“. Unternehmen und ihre Stakeholder benötigten Zeit, neue Regeln in der Praxis umzusetzen. Weitere Änderungen des Rechtsrahmens sollten unterbleiben – und falls doch nötig, nur in Richtung weiterer Entlastung gehen.

ESEF-Format: Aufwand ohne Mehrwert

Börsennotierte Unternehmen müssen ihre Jahresfinanzberichte seit einigen Jahren im sogenannten ESEF-Format veröffentlichen – dem European Single Electronic Format. Das klingt zunächst nach einer praktischen Regel im Sinne von Digitalisierung, bedeutet in der Praxis aber, dass jeder einzelne Posten im Unternehmensabschluss mit einem standardisierten digitalen Label ausgezeichnet werden muss, damit er maschinell lesbar wird.

Das IDW hält den Aufwand für unverhältnismäßig. Die Nachfrage nach den ESEF-Versionen der Abschlüsse sei gering, und moderne KI-Systeme könnten Finanzdaten auch ohne vorheriges manuelles Tagging aus den Dokumenten extrahieren. Die Empfehlung lautet daher: Die Pflicht zur ESEF-Formatierung ersatzlos abschaffen – auch für die künftige Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD.

Lageberichte und Vergütungsberichte: Zu viele, zu uneinheitlich

Neben den Jahresabschlüssen müssen Unternehmen eine wachsende Zahl weiterer Berichte erstellen: die Erklärung zur Unternehmensführung, den aktienrechtlichen Vergütungsbericht, den Ertragsteuerinformationsbericht und künftig auch den Entgelttransparenzbericht. Hinzu kommt die genannte CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Das IDW kritisiert: Die Berichte hätten unterschiedliche Anwendungsbereiche, würden an verschiedenen Orten veröffentlicht und seien inhaltlich nicht aufeinander abgestimmt. So liege etwa dem aktienrechtlichen Vergütungsbericht ein anderes Konzept der „gewährten Vergütung“ zugrunde als dem handelsrechtlichen Anhang – obwohl beide dieselbe Information beschreiben sollen.

Das IDW schlägt vor, zunächst zu prüfen, welche Berichtspflichten wirklich notwendig seien und ob sie effizient zum jeweiligen Ziel beitrügen. Danach sollten verbleibende Pflichten konzeptionell vereinheitlicht werden – gleiche Begriffe, gleiche Veröffentlichungswege, gleiche Abgrenzungen. Im dritten Schritt sollten einzelne Inhalte gestrichen werden, wenn sie keinen eigenständigen Informationswert mehr hätten.

PIE-Status für kleine Banken und Versicherer

Banken und Versicherungsunternehmen gelten unabhängig von ihrer Größe grundsätzlich als Unternehmen von öffentlichem Interesse – sogenannte Public Interest Entities (PIE). Das zieht aufwendige Berichtspflichten, besondere Prüfungsanforderungen und einen förmlichen Ausschreibungsprozess für die Wahl des Abschlussprüfers nach sich.

Die IDW-Autoren stellen infrage, ob dieser Status auch für kleine, nicht kapitalmarktorientierte Institute gerechtfertigt ist. Ihre Beobachtung: Für Konzerne mit solchen Tochtergesellschaften summieren sich die Anforderungen schnell, weil jede einzelne PIE-Einheit separat behandelt werden muss. Eine Herausnahme kleiner Institute aus dem PIE-Status ließe sich jedoch nicht allein bewerkstelligen, indem man deutsches Recht änderte. Dafür müsste vielmehr die EU-Bilanzrichtlinie geändert werden. Das IDW hält diesen Schritt für diskussionswürdig.

Weitere Baustellen: Von Bilanzrecht bis Insolvenz

Das Positionspapier greift noch weiter. Im Bilanzrecht schlägt das IDW vor, die seit 1969 kaum angepassten Größenschwellen des Publizitätsgesetzes an die heutige Kaufkraft anzupassen. Dann würden weniger Unternehmen unter dessen aufwendige Pflichten fallen.

Einzelkaufleute und nicht haftungsbeschränkte Gesellschaften sollten zudem rein steuerlich zulässige Abschreibungen wieder in die Handelsbilanz übernehmen dürfen, um den Gleichklang von Steuer- und Handelsbilanz zu fördern.

Im Insolvenzrecht plädieren die Wirtschaftsprüfer für einen digitalen Schnelldurchlauf vom strukturierten elektronischen Insolvenzantrag bis hin zur Online-Abstimmung der Gläubiger. Beim Datenschutz wiederum empfiehlt das IDW, die derzeit 17 unabhängigen deutschen Aufsichtsbehörden zu zentralisieren, um widersprüchliche Auslegungen und Mehrfachzuständigkeiten zu beenden.

Ob die Forderungen nach Entbürokratisierung, wie sie das IDW macht, umgesetzt werden, hängt davon ab, inwieweit der nationale und der europäische Gesetzgeber bereit sind, sie aufzugreifen. Immerhin scheint der Druck aus der Branche auch bei den Regulierern angekommen zu sein. Die EU-Kommission hat mit dem Omnibus-Paket vom Februar 2025 bereits einen ersten großen Schritt gemacht – und dabei nicht nur die Nachhaltigkeitsberichterstattung entschlackt, sondern auch die Lieferkettenrichtlinie und das Taxonomie-Reporting vereinfacht.

Ende 2025 folgte ein digitales Omnibus-Paket mit Erleichterungen bei KI-Regulierung, Datenschutz und Cybersicherheit. Die Bafin hat das Thema Entbürokratisierung ebenfalls zu einem ihrer zehn strategischen Ziele für 2026 bis 2029 erklärt und will sich – nach eigenem Bekunden – für eine verhältnismäßigere, risikobasierte Regulierung einsetzen, auch auf europäischer Ebene.