Wer in den vergangenen Jahren sicher Geld anlegen wollte, saß in der Klemme. Auf dem Tagesgeldkonto fraß die Inflation die Ersparnis auf. An der Börse lockten Renditen – aber auch Kurseinbrüche, die manchen Anleger um den Schlaf brachten. Wer Zeit hat, konnte diese getrost aussitzen, denn nach ein paar Monaten waren die Verluste oft schon wieder drin. Aber was, wenn man keine Zeit hat?