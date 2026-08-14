Wer in den vergangenen Jahren sicher Geld anlegen wollte, saß in der Klemme. Auf dem Tagesgeldkonto fraß die Inflation die Ersparnis auf. An der Börse lockten Renditen – aber auch Kurseinbrüche, die manchen Anleger um den Schlaf brachten. Wer Zeit hat, konnte diese getrost aussitzen, denn nach ein paar Monaten waren die Verluste oft schon wieder drin. Aber was, wenn man keine Zeit hat?

Buffer-ETFs versprechen einen Ausweg aus diesem Dilemma: Wer investiert, nimmt an steigenden Kursen teil, ist aber nach unten bis zu einem gewissen Punkt abgesichert. Ein Airbag fürs Depot, eingebaut und automatisch. In den USA sind solche Produkte längst Milliarden schwer. Jetzt kommen auch in Europa immer mehr von ihnen auf den Markt. Was dahintersteckt, was das Polster kostet und für wen es sich wirklich lohnt.

Optionen statt Aktien

Wer einen Buffer-ETF kauft, kauft keine Aktien – auch dann nicht, wenn der ETF typische Aktienindizes im Namen trägt. Stattdessen kaufen Anleger ein Bündel aus Optionen, meist sogenannte Flexible Exchange-Optionen, kurz Flex-Optionen. Diese Konstruktion ermöglicht ein vorab definiertes Auszahlungsprofil: Der Anleger partizipiert an steigenden Kursen eines Index und ist nach unten abgesichert – beides gilt, je nach ETF, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt.

Der Buffer puffert die ersten Prozentpunkte eines Kursverlusts ab, typischerweise etwa 10 oder 15 Prozent. Verliert der zugrunde liegende Index 12 Prozent, büßt ein Anleger mit einem 15-Prozent-Buffer nichts ein. Verliert der Index hingegen 30 Prozent, trägt er alles, was über den Buffer hinausgeht.

Das Ganze hat allerdings eine Kehrseite: Um den Verlustpuffer zu finanzieren, wird die mögliche Rendite nach oben begrenzt. Steigt der Index um 25 Prozent, der Cap nach oben liegt aber bei 10 Prozent, bleibt der Anleger bei 10 Prozent Plus stehen.

Hinzu kommen zwei weitere Besonderheiten, die oft übersehen werden: Die meisten Buffer-ETFs gelten nur für eine festgelegte Laufzeit, die sogenannte Outcome Period, die in der Regel zwölf Monate beträgt. Wer mittendrin einsteigt, kauft somit teils ein verändertes Risiko-Rendite-Profil. Und auch die Dividenden des zugrunde liegenden Index erreichen den Anleger nicht als Barausschüttung.

Kleiner Markt

In den USA hat sich das Segment längst etabliert. Der dortige Buffer-ETF-Markt umfasst laut J.P. Morgan Asset Management knapp 90 Milliarden US-Dollar. Allein in die US-Version des hauseigenen JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active ETF (HELO) flossen bereits mehr als 3 Milliarden US-Dollar.

In Europa ist das Segment dagegen noch jung. Morningstar-Fondsanalystin Madeleine Black konstatiert, dass in den vergangenen Jahren zwar viele Buffer-ETFs in Europa aufgelegt wurden, das Segment aber nur einen Bruchteil des US-Markts ausmacht. Gea Blumberg, Co-Head von Global X ETFs Europe, beziffert den europäischen Markt für Defined-Outcome-Ucits-ETFs auf rund 740 Millionen US-Dollar Ende März 2026 – bei Nettozuflüssen von 265 Millionen US-Dollar seit Jahresbeginn. Weltweit zählt diese Kategorie nach ihren Angaben mehr als 420 ETFs mit einem Volumen von über 78 Milliarden US-Dollar, der Großteil davon in den USA.

Den Markteintritt in Europa haben mehrere große Anbieter fast zeitgleich vollzogen. Blackrock brachte im Oktober 2025 den iShares US Large Cap Max Buffer ETF (ISIN: IE000ON9GR24) und den iShares US Large Cap Deep Buffer ETF (ISIN: IE000EOFR2K5) an die Börsen, J.P. Morgan folgte mit HELO und dem JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active ETF (ISIN: IE0006UQKVQ0). Global X bietet derzeit vier Buffer-ETFs in Ucits-Struktur an, alle mit dem S&P 500 als Referenzindex – zwei mit vierteljährlicher, zwei mit jährlicher Anpassung. Die meisten in Deutschland handelbaren Buffer-ETFs stammen von First Trust und beziehen sich wahlweise auf den S&P 500 oder den Nasdaq 100. Seit Juni 2026 ist auch BNP Paribas mit dem BNP Paribas Easy European Equity Buffer ETF (ISIN: LU3307215619) im Segment aktiv. Der börsengehandelte Indexfonds bietet ein Long-Engagement im Euro Stoxx 50.

Dass das Wachstum weitergeht, erwarten die Anbieter mit Nachdruck. Laura Elliott, Head of EMEA iShares Product Structuring and Solutions bei Blackrock, verweist auf die Entwicklung der breiteren Kategorie der Outcome-ETFs: Deren weltweit verwaltetes Vermögen sei von 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf rund 290 Milliarden US-Dollar Ende 2025 gestiegen, wovon etwa 10 Milliarden auf Europa entfielen. Bis 2030 könnte allein das US-Volumen auf rund 650 Milliarden US-Dollar wachsen.

Warum Europa hinterherhinkt

Dass der US-Markt so viel größer ist, liegt nicht nur an der Größe der dortigen Fondsbranche. Blumberg sieht den Unterschied vor allem als Frage des Zeitpunkts: „Die Lücke zwischen den beiden Märkten spiegelt eher einen Unterschied im Adoptionszyklus als ein unterschiedliches Anlegerinteresse wider“, sagt die Expertin. Berater hätten dort mehr Zeit gehabt, sich mit der Funktionsweise solcher Strategien und ihrer Rolle in Portfolios vertraut zu machen. Das Interesse in Europa wachse aber: Laut der „BBH Global ETF Investor Survey 2026“ planen 21 Prozent der europäischen professionellen Anleger, im laufenden Jahr in Buffer-ETFs zu investieren.

Was Buffer-ETFs kosten

Die Kosten sind ein zentrales Argument gegen Buffer-ETFs. Madeleine Black beziffert die laufenden Kosten vieler Produkte auf 50 bis 100 Basispunkte – also 0,5 bis 1,0 Prozent pro Jahr. Damit liegen sie deutlich über denen klassischer ETFs auf den S&P 500 oder den Nasdaq 100, die oft für weniger als 0,1 Prozent zu haben sind.

Doch die Kostenquote ist nur der sichtbare Teil des Preises. Weil das Produkt über Optionen konstruiert ist, erreichen die Dividenden des zugrunde liegenden Aktienkorbs den Anleger nicht als Barauszahlung. Blumberg erläutert, dass die Dividenden stattdessen typischerweise in die Gesamtentwicklung der Strategie eingebettet seien – bei Produkten auf Total-Return-Basis würden sie rechnerisch reinvestiert und in die Rendite einbezogen. Ein laufendes Einkommen erzeugt ein Buffer-ETF damit aber nicht; dafür ist er nicht konzipiert. Beim S&P 500, der historisch rund 1,5 bis 2 Prozent Dividendenrendite abwirft, bleibt zudem die Frage, wie viel von dieser Rendite nach Abzug der Absicherungskosten tatsächlich beim Anleger ankommt.

Einige Anbieter setzen die Dividenden gezielt ein: Bei Blackrocks Buffer-ETFs etwa werden die erwarteten Dividendenerträge genutzt, um einen Teil der Absicherungskosten zu finanzieren – und so mehr Aufwärtspotenzial zu erhalten. Bei den aktiv verwalteten J.P.-Morgan-Produkten HELO und HEQQ können Erträge je nach Anteilsklasse thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Der unterschätzte Haken

Gösta Jamin, Professor für Finanzwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, benennt einen grundsätzlichen Schwachpunkt: Buffer-ETFs seien eine Kombination aus gekauften und verkauften Call- und Put-Optionen. Das Auszahlungsprofil – moderate Gewinne bis zum Cap, Schutz vor kleinen Verlusten, volle Partizipation an schweren Einbrüchen – sei für Privatanleger nicht leicht zu durchschauen. „Letztlich kauft man etwas, was man nicht genau versteht“, sagt Jamin.

Das eigentliche Problem liegt für ihn jedoch woanders: Der Buffer schützt vor Verlusten, die Anleger eigentlich noch selbst tragen könnten. Gegen einen echten Crash – den Fall, vor dem viele wirklich Angst haben – hilft er kaum. Wer bei einem Buffer von 15 Prozent einen Indexeinbruch von 40 Prozent erlebt, verliert immer noch 25 Prozent.

Hinzu kommt das sogenannte Pfadrisiko: Wer nicht am ersten Tag der Outcome Period einsteigt, kauft ein verändertes Risikoprofil. Blumberg räumt das ein – Anleger, die später einstiegen, könnten ein anderes Maß an Schutz und Aufwärtspotenzial erhalten; entscheidend sei, die zum Anlagezeitpunkt geltenden Parameter zu verstehen, die in der Regel transparent offengelegt würden. J.P. Morgan versucht das Problem konstruktiv zu lösen: mit einem gestaffelten Overlay aus drei rollierenden, jeweils dreimonatigen Absicherungsfenstern, versetzt um je einen Monat.

“ Letztlich kauft man etwas, was man nicht genau versteht. Gösta Jamin

Kognitive Verzerrung

Jamin erklärt die Beliebtheit von Buffer-ETFs auch psychologisch: Das Konzept nutze die menschliche Verlustaversion aus. Menschen bewerten Verluste schmerzhafter als entgangene Gewinne. Gleichzeitig neigten sie dazu, das geringe Risiko eines echten Crashs gedanklich auf null zu setzen – ähnlich wie das Todesfallrisiko beim Autofahren. Beides zusammen lasse Buffer-ETFs attraktiv erscheinen, ohne dass sie objektiv die überlegene Strategie sein müssten.

Dazu passt eine Untersuchung aus den USA. Dort hatte eine Analyse von Clifford Asness und Daniel Villalon ergeben, dass 86 Prozent von 103 untersuchten US-Fonds aus den Morningstar-Kategorien Defined Outcome, Derivative Income und Equity Hedged niedrigere kumulative Renditen als eine einfache Kombination aus Aktien und Cash lieferten, die jeweils auf das durchschnittliche Aktienbeta des Fonds skaliert war. Bei 70 Prozent dieser Fonds fiel zusätzlich auch der maximale Drawdown schlechter aus als beim Stocks-plus-Cash-Vergleich.

„Buffer-ETFs sind komplexe, optionsbasierte Strukturen, deren Auszahlungsprofile selbst für Branchenexperten schwer zu beurteilen sein können. Die Performance-Ergebnisse variieren je nach Produkt erheblich, weshalb pauschale Aussagen mit Vorsicht zu genießen sind“, ordnet Morningstar-Analyst Francesco Paganelli ein. „Dennoch gibt es keinen besonderen Grund zur Annahme, dass europäische Anleger wesentlich besser abschneiden als ihre amerikanischen Pendants.“

Erschwerend komme hinzu, dass in Europa ähnliche Risikomanagementziele häufiger über strukturierte Produkte wie Zertifikate verfolgt werden, was die direkte Einsicht der Analysten in vergleichbare Ergebnisse einschränke. „Was wir mit Überzeugung sagen können: Im breiteren Segment der Defined-Outcome- und Derivative-Income-Produkte zeigen sich deutliche Anzeichen spekulativer Übertreibung – die jüngste Flut von ETFs auf Einzelaktienoptionen ist dabei symptomatisch – was uns hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Segments skeptisch stimmt.“

Blumberg hält dem häufigen Einwand, eine simple Kombination aus Aktien und Liquidität leiste das Gleiche, ein Argument entgegen: Die jüngsten Marktphasen hätten gezeigt, dass festverzinsliche Anlagen Aktienrückgänge nicht immer so abfedern, wie es das klassische 60/40-Modell unterstellt. „Die Ergebnisse hängen letztlich von den Marktbedingungen, dem gebotenen Schutzniveau und dem Zeitpunkt ab, zu dem ein Anleger in die Strategie ein- beziehungsweise aussteigt. Buffer-ETFs sind darauf ausgelegt, ein anderes Risiko-Rendite-Profil zu bieten, nicht darauf, traditionelle Aktienallokationen in jedem Szenario zu übertreffen.“

Überblick: Buffer-ETFs und ihre Pendants ohne Absicherung

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Für wen Buffer-ETFs taugen

Einigkeit herrscht darüber, dass Buffer-ETFs für die meisten Anleger mit einem langfristigen Horizont nicht die beste Wahl sind. Wer zehn Jahre oder länger investiert bleibt, wird mit einem breit diversifizierten Aktienportfolio in der Regel besser fahren.

Und auch ältere Anleger kurz vor der Rente sollten sich Jamin zufolge überlegen, ob sie sich nicht doch noch eine vergleichsweise hohe Aktienquote leisten könnten. „Menschen, die nennenswerte finanzielle Mittel zum Anlegen haben, verfügen oft auch über Rentenansprüche, die ihre laufenden Cashflows absichern. In diesem Fall könnte man sich sogar 100 Prozent Aktienquote weiter leisten. Und selbst wenn man von seinen Finanzanlagen leben möchte, benötigt man nicht alles zum gleichen Zeitpunkt. Wer mit 65 in Rente geht, hat durchaus die Möglichkeit, Marktverluste über mehrere Jahre wieder aufzuholen“, erklärt der Professor.

Madeleine Black sieht das Produkt dennoch für eine klar umrissene Zielgruppe: Buffer-ETFs seien vor allem für Anleger konzipiert, die kurz vor dem Renteneintritt stehen oder sich bereits im Ruhestand befinden und eine planbarere Renditeentwicklung suchen. Dieses Retail-Segment sei in den USA gut etabliert, in Europa noch im Aufbau.

Paganelli nennt dieselbe Gruppe, ergänzt aber eine Einschränkung: Gerade für wirklich risikoaverse Anleger sei das Auszahlungsprofil problematisch, weil es weder klar defensiv noch klar wachstumsorientiert ist. Erschwerend komme hinzu, dass die genauen Bedingungen, unter denen ein Produkt in verschiedenen Marktszenarien reagiert, häufig im Kleingedruckten vergraben seien – und selbst erfahrene Anleger sie kaum vollständig durchdrängen.

Einen möglichen Wachstumstreiber für Deutschland benennt Blumberg dennoch: Die ab 2027 geplante Reform der Altersvorsorge könnte einen neuen Kanal für langfristiges Investieren eröffnen und damit die Nachfrage nach Strategien stärken, die Beteiligung am Aktienmarkt mit gezieltem Verlustschutz verbinden.

Nützlich, kein Allheilmittel

Buffer-ETFs sind keine Revolution. Sie sind ein Kompromiss – präzise kalkuliert, aber mit einem Preis, den Anleger nicht allein an der TER ablesen können. Wer kurz vor der Rente steht, sein Kapital in zwei bis drei Jahren benötigt und einen moderaten Rückgang fürchtet, findet hier ein sinnvoll strukturiertes Instrument. Für alle anderen – und das ist die große Mehrheit der Anleger – bleibt der klassische, breit gestreute ETF das überlegene Mittel. Nicht, weil Verluste meist ausbleiben, sondern weil die Zeit für einen spielt.