Buffet mit Buffett: Mittagessen mit dem drittreichsten Mann der Welt

Mit einem der bedeutendsten Männer aus der Finanzbranche ein Pläuschchen halten und dabei auch noch etwas Gutes tun: Mit einem Startgebot von 25.000 Dollar können gut betuchte Bieter vom 6. Juni 04:30 Uhr bis zum 11. Juni 04:30 auf Ebay ihren Traum wahr werden lassen und ein Mittagessen mit Warren Buffett ersteigern. Die Erlöse werden an die Hilfsorganisation Glide gespendet. Die in San Francisco ansässige Wohltätigkeitsorganisation bietet Mahlzeiten, Gesundheitsversorgung und Kinderpflege für Arme und Obdachlose. Buffett isst mit dem Gewinner und bis zu sieben seiner Freunde im Buffetts Stamm-Nobelrestaurant Smith & Wollensky in New York zu Mittag.