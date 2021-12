Buffett-Lunch: 2,6 Millionen Dollar für acht Steaks

Für 2.626.311 US-Dollar hat ein bisher unbekannter User ein Essen mit Warren Buffett bei Ebay ersteigert. Damit erreicht der Preis für den Buffett-Lunch einen neuen Rekord. Das bisherige Höchstgebot lag bei 2,1 Millionen Dollar, die 2008 ein Investor aus Hongkong bot. Im vergangenen Jahr ging der Zuschlag für 1,68 Millionen Dollar an einen Hedgefonds . Für diese stolze Summe gibt es ein Essen für bis zu acht Personen im Steakhaus Smith & Wollensky in Manhattan, New York sowie die einmalige Gelegenheit, mit einem der besten Investoren der Welt zu sprechen. Der Erlös der Auktion, die seit 2000 jährlich stattfindet, geht an die Glide Stiftung. Die in San Francisco ansässige Wohltätigkeitsorganisation bietet Mahlzeiten, Gesundheitsversorgung und Kinderpflege für Arme und Obdachlose. An der diesjährigen Auktion nahmen neun Interessenten, die insgesamt 77 Gebote abgaben, teil.