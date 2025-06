Warum Warren Buffett seine Aktien verschenkt statt verkauft

Warren Buffett hat erneut einen bedeutenden Teil seines Vermögens für wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt. Der 94-jährige Investor und Berkshire-Hathaway-Chef kündigte am Samstag an, Aktien im Wert von etwa 6 Milliarden US-Dollar an fünf Stiftungen zu übertragen. Die Spende setzt ein Programm fort, das Buffett vor fast zwei Jahrzehnten initiiert hatte.

Die Ausschüttung umfasst 9,43 Millionen Berkshire Hathaway B-Aktien, die an die Bill & Melinda Gates Foundation Trust gehen. Weitere 2,92 Millionen Aktien werden auf vier andere Stiftungen aufgeteilt: die Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation, die Novo Foundation sowie die Susan Thompson Buffett Foundation, benannt nach Buffetts verstorbener Ehefrau.

Seit Beginn seines Spendenprogramms 2006 hat Buffett bereits Berkshire-Aktien im Wert von etwa 60 Milliarden Dollar an diese fünf Stiftungen übertragen. Diese Summe übersteigt sein gesamtes Nettovermögen zum Zeitpunkt der ersten Spende erheblich.

Buffett will 99,5 Prozent spenden

Buffett betont, dass er keine Berkshire-Aktien verkauft, sondern diese ausschließlich spendet. Diese Strategie vermeidet potenzielle Marktauswirkungen durch größere Verkaufstransaktionen und überträgt die Entscheidung über den Verkaufszeitpunkt an die Empfängerstiftungen.

Die Spenden sind Teil der „Giving Pledge“, die Buffett 2010 zusammen mit Bill Gates und Melinda French Gates ins Leben gerufen hat. Das Programm verpflichtet Unterzeichner dazu, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden.

Buffetts Testament sieht vor, dass 99,5 Prozent seines Nachlasses für philanthropische Zwecke bestimmt sind. Diese Regelung wird die langfristige Eigentümerstruktur von Berkshire Hathaway erheblich beeinflussen.

Führungswechsel bei Berkshire Hathaway

Parallel zu den fortlaufenden Spenden hat Buffett bereits angekündigt, seine Position als Vorstandsvorsitzender von Berkshire Hathaway bis Ende 2025 an Greg Abel zu übergeben. Abel, derzeit Vizevorsitzender für Nicht-Versicherungsgeschäfte, wird die operative Führung des Konglomerates übernehmen.

Dieser Übergang markiert einen bedeutenden Wendepunkt für Berkshire Hathaway, das seit Jahrzehnten eng mit Buffetts Investmentphilosophie und öffentlicher Präsenz verbunden ist.

Die Berkshire Hathaway A-Aktie notiert derzeit bei etwa 731.000 Dollar je Anteil, während die B-Aktie rund 487 Dollar kostet. Diese Kurse spiegeln die kontinuierliche Performance des Konglomerates wider, das diversifizierte Beteiligungen in Versicherungen, Energie, Eisenbahnen und anderen Sektoren hält.

Langfristige Auswirkungen

Die systematischen Aktienspenden Buffetts könnten langfristig die Corporate Governance von Berkshire Hathaway verändern. Mit abnehmendem Stimmrechtsanteil des Gründers gewinnen andere Aktionäre und das Managementteam an Einfluss.

Mehr als 240 Milliardäre haben sich der Giving Pledge angeschlossen, was ähnliche Vermögensübertragungen in der Zukunft wahrscheinlich macht.